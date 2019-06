'To kartico si pojedel v enem tednu'

8 milijon ton plastike vsako leto konča v morjih in oceanih. Brez hitrega ukrepanja in konkretnih sprememb v našem odnosu do plastike je mogoče, da bo dodatnih 104 milijonov kubičnih ton plastike končalo v ekosistemih. Od leta 2002 je bilo v svetu proizvedene toliko plastike, kot jih je bilo v vseh predhodnih letih, a od tega jih tretjina konča v naravi

Brez plastike v naravi: ocena človeškega zaužitja plastike iz narave je prva globalna analiza, ki združuje podatke iz več kot 50 različnih raziskav na temo človeškega vnosa mikroplastike. Ti rezultati so pomembni za razumevanje vpliva plastične onesnaženosti na ljudi in potrjujejo nujnost konkretnih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov na ekosisteme.

"To odkritje bi moralo prebuditi vlade in jih spodbuditi k ukrepanju. Plastika nima negativnega vpliva samo na oceane, vodne tokove in morsko življenje, ampak tudi na vse nas. Nujno je potrebno začeti delovati na globalni ravni in takoj začeti reševati nastalo krizo," poudarja generalni direktor WWF Marco Lambertini.

Največ plastike, ki jo vnesemo v telo, je v vodi

Raziskava, ki so jo izvedli, je pokazala tudi, da je največji vir plastike, ki ga vnesemo v telo, po vsem svetu voda – tako stekleničena kot tista iz pipe – pri čemer obstajajo velike regionalne razlike, saj so delci dvakrat bolj pogosti v ZDA in v Indiji kot na primer v Evropi in Indoneziji.