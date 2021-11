Tega Audija res ne smete zamuditi!

Porsche Verovškova je ekskluzivni in uradni Audi Sport trgovec, njihova najnovejša pridobitev pa je popolnoma novi Audi RS 5 , ki je po dolgem čakanju končno zapeljal v njihov salon in bo osrečil številne ljubitelje športnih vozil na Slovenskih cestah. Vrhunska zmogljivost v številkah: šestvaljni 2,9-litrski motor TFSI z močjo 331 kW oziroma 450 konjskih moči in neverjetnih 600 Nm navora. Seveda je tukaj tudi najnovejši štirikolesni pogon quattro za neizmeren užitek v vožnji.

Ekskluzivni intervju s strokovnjakom, ki uresniči vse želje dinamičnih voznikov O najnovejših in najbolj zaželenih Audi Sport avtomobilih v Sloveniji in nižjih prodajnih cenah, ki jih zagotavlja nov način za izračun DMV, smo se pogovarjali s predstavnikom znamke Audi Sport pri Porsche Verovškova, gospodom Boštjanom Lovšinom . Katera so v Sloveniji najbolj zaželena vozila Audi Sport in zakaj? Audi Sport vozila so edina, ki zagotavljajo občutek v vožnji, primerljiv z vznemirljivostjo motošporta. Zadnje čase kupci največ povprašujejo po modelu Audi RS 3 Sportback in Audi RS 3 limuzino ter seveda po modelu Audi RS 6 Avant. Vse bolj zanimiv je tudi Audi RS Q3 . Opazno pa je, da je v Sloveniji najbolj zaželen in najbolj prodajan vrhunski Audi RS 6 Avant, ki res močno izstopa od drugih modelov Audi Sport s širšimi markantimi odbijači in drugimi oblikovnimi značilnostmi, izjemnim 4,0-litrskim V8 bi-turbo motorjem z močjo 441 kW 600 KM in ostalimi dodatnimi vrhunskimi tehnologijami. ( 1 )

Katere so najnovejše tehnologije pri Audi RS 5?

Vsekakor so po mojem mnenju največje novosti naslednje: stalni štirikolesni pogon quattro s športnim diferencialom in športni 8-stopenjski menjalnik tiptronic z optimiziranim delovanjem. S sistemom za uravnavanje vozne dinamike Audi drive select pa si lahko pričarate doživetje vožnje po lastnih željah.

Kaj po vašem mnenju zagotavlja tako veliko športnosti?

Vsekakor serijsko športno podvozje RS, ki zagotavlja čvrsto lego na cesti in še več dinamike pri vožnji skozi ovinke in večjo vozno stabilnost. Kot velika novost pa je tukaj tudi izjemno dovršeno športno podvozje RS plus s sistemom Dynamic Ride Control (DRC).

Kako je spremenjen DMV vplival na Audi Sport prodajo v Sloveniji?

Zaradi novega davka so novi modeli Audi RS precej cenejši, kar opazijo tudi naši kupci.

Audi RS 5 – primer spremembe cene (koliko ceneje?)

- NOVA CENA 129.000 EUR v letu 2021 z novim DMV

- STARA CENA 144.000 EUR v letu 2020 s starim DMV

Kaj pa elektrika? Kateri električni modeli Audi Sport so trenutno na voljo v Sloveniji?

Audi e-tron RS GT je prvi električni model, ki je že pri nas v salonu Porsche Verovškova in je tudi na voljo za naročila. Gre za izjemen električni športni model Audi Sport, ki zagotavlja veliko moči, vse od 350 kW oziroma 476 KM in do 440 kW oziroma 598 KM. Tudi doseg do 488 km po WLTP standardu je visok. Največja kapaciteta baterije je 86 kWh.



Zakaj Audi Sport premika mejnike tudi v Sloveniji?

Modeli RS so dinamična gonilna sila v Audijevem programu modelov - na to nakazuje že njihov markanten zunanji dizajn. Navdih zanje je bil športni avtomobilizem, združuje pa jih še trendovsko neizstopanje in dinamična ostrina. Vrhunska zmogljivost v avtomoto športu zahteva izjemno obliko sestavnih delov, zato je povsem razumljivo, da se uporaba visokozmogljivih tehnologij iz avtomoto športa odraža tudi v videzu modelov RS, ki sledijo načelu "oblika sledi funkciji". Veliko modelov RS se namreč pri proporcih in položaju mreže hladilnika zgleduje po športnem modelu R8. (2)





Naročnik oglasa je Porsche Inter Auto, d. o. o.