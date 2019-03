'Tega ne delamo zaradi špricanja pouka, ampak za našo prihodnost'. ........ 😂😂😂😂😂

Podnebni štrajki so napovedani v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novem mestu, Ravnah na Koroškem, Ormožu, Slovenskih Konjicah in Kamniku. V prestolnici naj bi se zbralo več kot 2500 ljudi.

"Ko govorimo o podnebni pravičnosti, govorimo o socialno-ekonomskem sistemu, v katerem lahko vsak živi dostojno in kakovostno življenje. Naše gibanje ne naslavlja le direktnih podnebnih ukrepov, kot so zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, zaustavitev višanja globalne temperature in ohranjanje biodiverzitete, temveč zahteva spremembe v sistemu, ki nas je zaradi interesov peščice privedel do okoljske krize. Borimo se za dostojno življenje delavcev, kmetov, revnih in drugih ranljivih skupin, ki prvi in najbolj občutijo posledice podnebnih sprememb, in seveda za prihodnost mladih in generacij, ki prihajajo za nami. Nič krivi bomo nosili posledice preteklega in današnjega sistematičnega uničevanja okolja,"pravijo v gibanju Mladi za podnebno pravičnost, ki je organizator protestov v Sloveniji.

'Politiki preveč obljubljajo in premalo naredijo'

"S tem, da sodelujem na protestu, hočem sporočiti, da politiki premalo naredijo za našo državo in svet, da bi rešili okoljsko krizo. Preveč obljubljajo in premalo naredijo. Zelo grdo se mi zdi, da se politiki tako obnašajo in da mora namesto njih nekaj narediti mlajša generacija. A če ne bodo nič naredili odločevalci, moramo nekaj narediti sami. Nesmiselno se mi zdi, da politiki odstopajo. Res je, lahko odstopiš, ampak vseeno moramo nekaj storiti, ne glede na to, kdo je na oblasti," razmišlja sedmošolec Voranc Bricelj iz Osnovne šole Danile Kumar.