Tegobe ob gradnji drugega tira: 'Ob miniranju predora so se nam tresle mize'

"Ob miniranju predora so se nam tresle mize, kozarci v omaricah so trkali drug ob drugega," pripovedujejo prebivalci Lokve na Krasu, ki živijo nekaj sto metrov stran od gradbišča drugega tira, sedaj pa zaman prosijo, da bi si kdo prišel ogledat, kaj šele poplačat poškodbe na njihovih hišah. Še več je tistih, ki jim težave povzroča prah, ki se dviga iz gradbišča; draži jim nosnice in oči, vsakodnevno praši dvorišča in avtomobile.