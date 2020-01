Teh napak pozimi nikar ne delajte

Ste tudi vi zjutraj v prostem teku ogrevali svoj avtomobil (kar je prepovedano), medtem ko ste s stekel strgali led? In ali ste se nato, čeprav ste izza volana videli komaj kaj, ker se vam je pač mudilo, odpeljali kar oblečeni v bundo in obuti v zimske čevlje? Niste edini, ki delate te napake. Zato preverite, česa raje ne počnite in kaj vse velja upoštevati pri opremi vozila ter vožnji v mrzlem delu leta, da bo ta varna in varčna.

1. Ne vozite v polni zimski opremi Da ne bo pomote: medtem ko mora vaš avto vsekakor imeti popolno zimsko opremo (kaj ta zajema, si lahko preberete tukaj, vi pred vožnjo raje slecite debelo bundo, saj otežuje gibanje, prav tako pa nikar ne vozite v rokavicah, kajti če niso narejene posebej za vožnjo, zaradi njih na volanskem obroču ne boste imeli oprijema. Tudi težki zimski čevlji z debelim podplatom ne sodijo za volan, saj je v njih težko oceniti silo na pedalu za zavoro oziroma za plin, hkrati pa lahko s pedala tudi zelo hitro zdrsnejo. 2. Ne vozite na slepo Točno to namreč počnete, če zaledenelo vetrobransko steklo ostrgate le toliko, da vidite nekaj malega pred seboj, in upate, da se bo preostanek ledu, v katerega so ujeta stekla vašega vozila, čim prej stopil tako rekoč sam od sebe. Takšna vožnja ni le izjemno nevarna, ampak tudi prepovedana: zakon zapoveduje, da je treba tako led kot sneg očistiti ne le z vseh stekel, ampak tudi z luči in strehe.

Ker se vetrobransko steklo pozimi pogosto maže, poskrbite, da imate v posodi za pralno tekočino vedno ustrezno zimsko čistilo za stekla, ki brez težav odstranjuje zaledenele dele, posebni dodatki pa zavirajo nastanek ledu in zagotavljajo delovanje razpršilnih šob. Vedno imejte v prtljažniku tudi rezervno zimsko čistilo za stekla, kajti ko ga zmanjka, je vožnja z umazanimi stekli lahko v najboljšem primeru le nekoliko neprijetna, v najslabšem pa tudi smrtno nevarna. Ne pozabite pa vetrobranskega stekla temeljito očistiti tudi z notranje strani (priznajte, kdaj ste ga nazadnje?), saj boste tako zmanjšali možnost rosenja in bleščanja ponoči. Prav tako je nujno, da izrabljene metlice brisalcev pravočasno nadomestite z brezhibnimi. Da so za v smeti, boste vedeli po tem, da puščajo sledove in mažejo steklo. In kaj nujno potrebujete na lep sončen zimski dan? Sončna očala, seveda! Brez njih boste – še posebej, če je okoli vas sneg – videli zelo slabo.

3. Ne vozite bosi Točno to pravzaprav počnete, če se pozimi na spolzke, zaledenele ali zasnežene ceste odpravite z avtomobilom brez zimskih pnevmatik. Nikoli namreč ne pozabite, da se vaše vozilo zgolj na teh štirih točkah stika s podlago in da je od kvalitete tega stika odvisno vaše življenje. »Zakonsko določena zimska oprema sicer dovoljuje rabo letnih pnevmatik, a če je na cesti sneg ali led, so te neuporabne. Zato vsekakor svetujem zimske gume in seveda tehnično brezhiben avto,« priporoča Sebastjan Plevnjak, avtomobilistični strokovnjak in novinar Avto Magazina. Zimske pnevmatike imajo namreč opazno globlji profil in posebne lamele, ki se kot nekakšni zobci zagrizejo v snežno podlago za boljši oprijem, narejene pa so iz gumene zmesi, namenjene nizkim temperaturam. Zakonodaja zapoveduje, da morajo zimske pnevmatike imeti profil, ki je globok najmanj 3 milimetre, a priporočamo, da ga ob menjavi (ponovimo: zima se na slovenskih cestah uradno začne 15. novembra, kako se pripraviti nanjo, pa si preberite tukaj ni manj kot 4 milimetre. V nasprotnem primeru ste lahko prepričani, da bo profil ob koncu ali celo že sredi zimske sezone še plitkejši, s tem pa pnevmatike ne bodo samo pod zakonsko mejo, ampak tudi nevarne. Poleg profila pa redno preverjajte tudi pritisk v pnevmatikah. Že 0,3 bara manj pritiska od predpisanega lahko pomeni za 6 odstotkov večji kotalni upor, večjo obrabo in slabšo varnost. Nawww.omv.sipreverite, kako opremiti vozilo za zimo ter kako pravilno in varno voziti po zasneženi ali poledeneli cesti. Na kratko: brez odločnih zaviranj in sunkovitih pospeševanj.

4. Ne vozite brez pravega goriva Je vseeno, katero gorivo točite pozimi? Nikakor ne! »Uporaba primernega goriva je najmanj, kar lahko lastniki ponudijo svojim jeklenim konjičkom, sploh če vedo, da se bodo zadrževali oziroma vozili v mrzlih krajih ali da bo avtomobil dlje časa stal, ne da bi vmes zagnali motor,« opozarja Sebastjan Plevnjak, ki je kot odličen poznavalec avtomobilizma tudi edini slovenski žirant izbora za evropski avto leta. Predvsem dizelsko gorivo je občutljivo na mraz, zato mu proizvajalci dodajajo posebne aditive, ki preprečujejo izločanje kristalov parafina, ali pa to zagotovijo že z osnovno formulo goriva, kot je to denimo pri gorivu OMV MaxxMotion Diesel, dizelskem gorivu višje kakovosti. Zakaj? Plevnjak pojasnjuje: »Pri nizkih temperaturah se v dizelskem gorivu pojavijo parafinski kristali, ki lahko zamašijo filter za gorivo. Tako se prekine dotok goriva v motor, posledično pa se zaustavi njegovo delovanje. Le dizelska goriva z zelo nizkimi vrednostmi motnišča, torej temperature, pri kateri se začnejo tvoriti parafinski kristali, in z nizkimi vrednostmi filtrirnosti CFPP imajo odlične lastnosti za zimsko uporabo. Z uporabo goriva OMV MaxxMotion Diesel, ki ima CFPP-vrednost minus 40 stopinj Celzija, poskrbite za zanesljivo delovanje vašega vozila tudi v najostrejši zimi.« Oglejte si video razlago delovanja zimskega goriva.

5. Ne vozite brez pomembnih malenkosti V kategorijo stvari, ki jih pozimi preprosto morate imeti v avtomobilu in jih lahko kupite na vsakem bencinskem servisu OMV, sodijo strgalo za led, metlica za čiščenje snega, baterijska svetilka, sprej za odmrzovanje in rezervno zimsko čistilo za stekla. Zelo prav lahko pride tudi zložljiva lopata. Prav tako naj bo v avtomobilu vedno dovolj goriva – rezervoar naj bo napolnjen vsaj do tretjine. Za primer nesreče, okvare ali zastoja imejte pri sebi vedno še kakšno odejo, rokavice, dodatno oblačilo, polnilni kabel za telefon, prigrizek in pijačo. Če potujete z otroki, pa ne pozabite tudi na kakšno igračo – in veliko potrpljenja ter dobre volje. 6. Ne vozite s strešnim kovčkom Šli ste na smučanje in boste zdaj do konca zime vozili s strešnim kovčkom? Napaka. Ker ta pomeni dodatno težo in upor, kar povečuje porabo goriva, ga odstranite, ko ga ne potrebujete več. Med vožnjo s strešnim kovčkom pa vsekakor prilagodite hitrost in nikoli ne pozabite na dodatno višino, še posebej v garažah in pod nadvozi.

