Tehnične težave Lekarn Ljubljana še vedno niso odpravljene

Poudarili so, da razrešitev zadeve pričakujejo do danes. Če računalniškega sistema ne bodo pravočasno vzpostavili, bodo v dežurni službi Lekarne Ljubljana zagotovili izdajo zdravil na papirnat recept z današnjim datumom. Pacienti naj imajo s seboj tudi kartico zdravstvenega zavarovanja. O tem bodo obvestili tudi zdravstvene delavce v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in zdravstvenih domovih, v katerih so organizirane dežurne službe, so še sporočili.

Po zaprtju enot so včeraj ob 20. uri odprli enoto pri polikliniki, kjer je možno prevzeti zdravila le s fizičnim receptom.

Gre za vdor virusa v sistem?

Podrobnosti o tem, kakšne težave imajo, v javnem zavodu niso razkrili, prav tako informacije o prejemu prijave o vdoru v sistem niso mogli potrditi na nacionalnem odzivnem centru za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij in informacij SI-CERT.

Radio Slovenija je poročal, da naj bi šlo za vdor virusa v računalniški sistem Lekarn Ljubljana.