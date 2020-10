Tehnične težave v NLB: moten dostop do spletne banke, plačevanje nemoteno

V Novi Ljubljanski banki (NLB) imajo od popoldneva tehnične težave, zaradi česar je moten dostop do mobilne banke Klikin in Klikpro, spletnih bank NLB Klik in NLB Proklik ter NLB spletne strani.

Stranke prav tako ne morejo dostopati do Kontaktnega centra po telefonu ali preko elektronske pošte ter ne morejo uporabljati videoklica in spletnega klepeta. Plačevanje s karticami na terminalih POS in poslovanje na bankomatih medtem potekata nemoteno, so sporočili iz banke.

Kot zagotavljajo, njihove ekipe težave intenzivno rešujejo, tako da naj bi bile odpravljene do poznega popoldneva. O vnovičnem delovanju bodo stranke obvestili.

Dodali so še, da se ob tem vsem strankam iskreno opravičujejo za vse nevšečnosti in prosijo za razumevanje.