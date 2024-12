Tehnični pregledi pod drobnogledom: odkrili številne kršitve in nepravilnosti

V namen izboljšanja izvajanja tehničnih pregledov vozil in posledično večje varnosti vseh udeležencev na cestah so policisti Specializirane enote za nadzor prometa, agencija za varnost prometa (AVP) in inšpektorji Inšpektorata za infrastrukturo (IRSI) v več občinah opravili nadzor nad delom organizacij, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje tehničnih pregledov. Kot so zapisali pri AVP, so le tehnično ustrezna vozila namreč varna vozila v prometu.

Pri enem od tovornih vozil so odredili in opravili izredni tehnični nadzor, ker so sumili, da ni tehnično brezhibno zaradi napak na podvozju. Izredni tehnični pregled, ki se opravlja pod enakimi pogoji kot redni tehnični pregled, je pokazal, da je kontrolor tehničnih pregledov opravil pregled površno, saj je pri prvem pregledu ugotovil zgolj šest napak na vozilu. Ugotovil je sicer več napak, ki jih je vpisal nepravilno pod opombe. "Kontrolor svoje ugotovitve glede nepravilnosti ovrednoti, in sicer kot pomanjkljivost, napako ali kritično napako vozila," so zapisali v sporočilu za javnost.

Izredni pregled je razkril šest kritičnih in še 13 drugih napak.

V okviru prekrškovnega postopka tehničnih pregledov so policisti ugotovili, da kontrolor posameznih merilnih naprav oziroma opreme ne zna pravilno uporabljati. Vozilo, pri katerem je bilo ugotovljenih več napak, so izločili iz prometa in mu hkrati začasno odvzeli registrske tablice.

Pri drugi organizaciji so policisti v sodelovanju z inšpektorji IRSI in predstavniki AVP kontrolirali več vozil, pri čemer so samostojnemu podjetniku, ki opravlja dejavnost prevoza v cestnem prometu, izdali plačilni nalog, ker zapisovalna naprava ni bila pregledana v predpisanem časovnem obdobju, vozilo ni imelo brezhibnega zavornega sistema, prav tako ni bila pregledana naprava za omejevanje hitrosti vozila, ki se zahteva za določene vrste vozila. "Voznik je bil s takšnim vozilom udeležen v cestnem prometu kljub temu, da je bilo pri rednem tehničnem pregledu ugotovljeno, da ga vozilo zaradi kritičnih napak ni opravilo. Vozilo so do prenehanja razlogov izločili iz prometa, začasno so mu odvzeli registrske tablice," so zapisali pri AVP.