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Slovenija

Tehnični pregledi vozil: cene že 20 let ne sledijo stroškom

Ljubljana, 30. 09. 2026 11.59 pred 1 uro 2 min branja 22

Avtor:
STA
Tehnični pregled

Dejavnost tehničnih pregledov vozil se zaradi dolgoletnega neusklajevanja cen z dejanskimi stroški sooča z vse večjimi finančnimi pritiski, opozarjajo v Združenju za promet pri GZS. Pristojno ministrstvo pozivajo k oblikovanju novega, finančno vzdržnega modela. Kakovostno izvajanje pregledov po njihovih besedah močno prispeva k prometni varnosti.

Tehnični pregled
Tehnični pregled
FOTO: Shutterstock

Tehnični pregled vozil ni običajna tržna storitev. Opravljajo ga strokovno usposobljene gospodarske družbe na podlagi javnega pooblastila države in pod njenim nadzorom ter po ceni, ki jo določi država, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Robert Sever.

Kljub svoji pomembni vlogi se izvajalci tehničnih pregledov po njegovih besedah že vrsto let soočajo z vse večjimi finančnimi pritiski. "Cena tehničnega pregleda se v Sloveniji za razliko od večine drugih evropskih držav že 20 let ne prilagaja dejanskim stroškom izvajanja storitve," je poudaril.

Medtem ko je rast življenjskih stroškov dosegla skoraj 60 odstotkov, stroški izvajanja te storitve pa so se več kot podvojili, je država neto ceno tehničnega pregleda osebnega vozila od leta 2006 zvišala za vsega 17 odstotkov, je izpostavil.

"Posledice takega nesorazmerja so vse bolj očitne. Izvajalci tehničnih pregledov morajo zagotavljati visoke strokovne standarde, vlagati v sodobno diagnostično opremo ter zaposlovati in usposabljati strokovni kader, vendar pa obstoječi cenovni model tem zahtevam ne sledi," je opozoril. Vse težje je zagotavljati sredstva za razvoj in posodobitve, ki so nujni za ohranjanje kakovosti storitve in s tem visoke ravni prometne varnosti, je dodal.

Izvajalci tehničnih pregledov po besedah vodje sekcije strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila, ki deluje v okviru združenja, ter direktorja Avto-moto zveze Slovenije Mihe Ferlana vsako leto odkrijejo več deset tisoč vozil z napakami. "Leta 2022 je bilo denimo pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkritih kar 85.000 vozil s kritičnimi napakami, zaradi katerih bi lahko prišlo do prometnih nesreč z zelo hudimi posledicami," je opozoril.

Da bi lahko sistem tehničnih pregledov kakovostno deloval tudi v prihodnje, mora postati finančno vzdržen, je poudaril. Od ministrstva za infrastrukturo in energetiko zato pričakujejo enkratno uskladitev cene tehničnega pregleda z inflacijo in uvedbo sistema samodejnega letnega usklajevanja.

Če sistem ne bo finančno vzdržen, se bo že zelo kmalu zaradi upokojevanja zaposlenih pokazala še večja kadrovska stiska, je opozorila Špela Rot iz podjetja Avto Kveder. "Mlajše kadre je ob takih pogojih namreč težko privabiti," je dejala.

Izpostavila je tudi dodatne pritiske, ki jih prinašajo prihajajoče spremembe evropske zakonodaje. V Bruslju namreč pripravljajo nove zahteve na področju tehničnih pregledov, ki bodo vključevale preverjanje naprednih asistenčnih sistemov, komponent električnih in hibridnih vozil ter drugih sodobnih varnostnih elementov. "To bo zahtevalo dodatna vlaganja v opremo, izobraževanje in razvoj strokovnih kompetenc," je dejala.

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tehnični pregledi GZS prometna varnost cene tehničnih pregledov infrastruktura

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KOMENTARJI22

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Infiltrator
30. 09. 2026 13.26
Spet eden izmed grehov POŽRESTNOST !
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+1
1 0
Jermen
30. 09. 2026 13.25
Joj ta Bruselj pa ovo pa ono
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0 0
Mens sana
30. 09. 2026 13.21
................človek je edino živo bitje, ki mora plačevati, da lahko živi in to naše življenje postaja vsak dan dražje, ker so apetiti naših " gospodarjev " vse večji...........................
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0 0
zmerni pesimist
30. 09. 2026 13.16
Imamo pa že skoraj v vsaki vasi tehnične preglede
Odgovori
0 0
klop12
30. 09. 2026 13.14
Kakšni stroški??? Model se sprehod in pogleda avto levo-desno. A se je prizvodnja ATP-jev vmes podražila? Dej ne me j...
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+3
3 0
matjaz mravlak
30. 09. 2026 13.13
kaksnim stroskom ce lahko vprasam??gre mimo avta in pod avto, 3 klikne na tipkovnico in rece se vidimo naslednje leto??
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+1
2 1
Peter Jurcek
30. 09. 2026 13.12
Pa naprimer da v eni uri pregledate 5 vozil in vsakemu računate 40 €. Se pravi da zaslužite 200€ na uro, odpri ste pa cca vsaj 10 ur na dan. Se pravi da vam je 2.000€ na dan premalo? To je vsaj 50.000€ na mesec ali 600.000€ na leto. To ni dovolj?
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+2
3 1
LevoDesniPles
30. 09. 2026 13.11
išće se za ua in bruslke ćarovnice..
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0 0
woop
30. 09. 2026 13.10
Itak so te tehnični sami sebi namen, dokler se mi novi državljani slovenije vozijo s takšnimi avtomobili, ki imajo vsi preluknjane dpf filtre in zadaj kadi vse črno... je tehnični pregled sam sebi namen.
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0 0
kunccix
30. 09. 2026 13.08
20let po 20€, pa marsikdo naredi tehničnega
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0 0
MAGAvojc
30. 09. 2026 13.06
kakšni stroški pa so 5 minut na kanalu in pregled luči...ne me j3bat, pa djte mn komplicirat in bo
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+4
5 1
Misika1967
30. 09. 2026 12.59
Evo pod to vlado se zopet vse drazi,pokojnine pa.place pa nikam. Se malo pa bodo vsi lacni. Plesite desnuhi.
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+0
5 5
pietro
30. 09. 2026 13.12
ti ti revica lewnuharska
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+1
2 1
300 let do specialista
30. 09. 2026 12.55
Hahaha, ja prijatelji, tudi miji prihodki že doooolgo ne sledijo biturbo inflaciji, pa se lahko žalim Bogu.
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+8
9 1
Orisei1
30. 09. 2026 12.53
Dj ne se***e, spustiš ga na stezo, posla ma 10 minut z njim preglednik in za to vzamejo 40€. Pa koliko bi še????
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+10
12 2
sLOVEnec56
30. 09. 2026 12.50
Birokracija ima veliko dizo kot tovornjak!!
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+3
6 3
brezveze13
30. 09. 2026 12.48
tukaj ne gre za nevzdržnost cen ampak požrešnost , v kolikor b i ne bilo dobičkonosno se ne bi dnevno odpirala nova mesta pregledov kar kaže na ugoden prihodek za malo dela, za 5-10 minut (dela) da mi nekdo pogleda podvozje in isproba zavore na elektronski napravi 35€ za ta denar bi mi moral tudi zamenjati zavorne ploščice ali kaj popraviti jaz delam za 8€ na uro ne oni za 10 min 35€
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+12
15 3
brezveze13
30. 09. 2026 12.49
jaz gonim macolo on se lepo sprehodi pod avto v lepo zlikani delovni halji
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+1
4 3
kunccix
30. 09. 2026 13.10
Bi pa v šolo hodili, pa bi kdo drug macolo gonil.
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+1
1 0
stoinena
30. 09. 2026 12.46
kakšni stroški? človeka ki pregleda avto? oprema je tam od vedno.
Odgovori
+4
8 4
stoinena
30. 09. 2026 12.47
še malo pa boste lahko zaprli, ker se nihče več nen bo vozil z avtomobili, ker je predrago. tudi z električnim, ker je nedostopen. mir si dajte.
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+3
7 4
supergigi
30. 09. 2026 12.52
Točno tako 👍
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+0
3 3
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