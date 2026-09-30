Tehnični pregledi vozil: cene že 20 let ne sledijo stroškom

Tehnični pregled vozil ni običajna tržna storitev. Opravljajo ga strokovno usposobljene gospodarske družbe na podlagi javnega pooblastila države in pod njenim nadzorom ter po ceni, ki jo določi država, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal direktor Združenja za promet pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Robert Sever.

Kljub svoji pomembni vlogi se izvajalci tehničnih pregledov po njegovih besedah že vrsto let soočajo z vse večjimi finančnimi pritiski. "Cena tehničnega pregleda se v Sloveniji za razliko od večine drugih evropskih držav že 20 let ne prilagaja dejanskim stroškom izvajanja storitve," je poudaril.

Medtem ko je rast življenjskih stroškov dosegla skoraj 60 odstotkov, stroški izvajanja te storitve pa so se več kot podvojili, je država neto ceno tehničnega pregleda osebnega vozila od leta 2006 zvišala za vsega 17 odstotkov, je izpostavil.

"Posledice takega nesorazmerja so vse bolj očitne. Izvajalci tehničnih pregledov morajo zagotavljati visoke strokovne standarde, vlagati v sodobno diagnostično opremo ter zaposlovati in usposabljati strokovni kader, vendar pa obstoječi cenovni model tem zahtevam ne sledi," je opozoril. Vse težje je zagotavljati sredstva za razvoj in posodobitve, ki so nujni za ohranjanje kakovosti storitve in s tem visoke ravni prometne varnosti, je dodal.

Izvajalci tehničnih pregledov po besedah vodje sekcije strokovnih in registracijskih organizacij za motorna in priklopna vozila, ki deluje v okviru združenja, ter direktorja Avto-moto zveze Slovenije Mihe Ferlana vsako leto odkrijejo več deset tisoč vozil z napakami. "Leta 2022 je bilo denimo pri skoraj 1,5 milijona pregledih odkritih kar 85.000 vozil s kritičnimi napakami, zaradi katerih bi lahko prišlo do prometnih nesreč z zelo hudimi posledicami," je opozoril.

Da bi lahko sistem tehničnih pregledov kakovostno deloval tudi v prihodnje, mora postati finančno vzdržen, je poudaril. Od ministrstva za infrastrukturo in energetiko zato pričakujejo enkratno uskladitev cene tehničnega pregleda z inflacijo in uvedbo sistema samodejnega letnega usklajevanja.

Če sistem ne bo finančno vzdržen, se bo že zelo kmalu zaradi upokojevanja zaposlenih pokazala še večja kadrovska stiska, je opozorila Špela Rot iz podjetja Avto Kveder. "Mlajše kadre je ob takih pogojih namreč težko privabiti," je dejala.

Izpostavila je tudi dodatne pritiske, ki jih prinašajo prihajajoče spremembe evropske zakonodaje. V Bruslju namreč pripravljajo nove zahteve na področju tehničnih pregledov, ki bodo vključevale preverjanje naprednih asistenčnih sistemov, komponent električnih in hibridnih vozil ter drugih sodobnih varnostnih elementov. "To bo zahtevalo dodatna vlaganja v opremo, izobraževanje in razvoj strokovnih kompetenc," je dejala.