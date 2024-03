Tehnika, ki naj bi se fizično znesel nad pacientom, policija kazensko ovadila

"Koliko časa posamezniku teče postopek, težko komentiramo, ker je vsak dogodek zgodba zase, če se izkaže, da so se takšne zadeve dejansko zgodile, potem so postopki, ki temu sledijo," je razložil predsednik sindikata Kliničnega centra Ljubljana, Vladimir Lazić .

Hkrati so napovedali posledice: če je prišlo do fizičnega nasilja, bo tehnik zelo verjetno odpuščen. Ker so pozneje ugotovili le, da se je nad bolnikom verbalno znesel, je prejel opomin pred odpovedjo, mesece za tem pa naj bi bil še vedno zaposlen na istem oddelku.

"Šlo je za pacienta, ki je dejansko v tistem trenutku sam sebe ogrožal, spulil si je intervensko kanilo, šlo je za neko stresno dogajanje, šlo je za nočni čas, zagotovo so bili zahtevni pogoji dela, ampak to nikakor ne upravičuje nobenega fizičnega nasilja," je pojasnil generalni direktor UKC Ljubljana septembra lani, Marko Jug .

V eni izmed zadnjih lanskoletnih avgustovskih nočnih izmen naj bi se zdravstveni tehnik zaradi nesodelovanja 85-letnega pacienta na ljubljanski nevrologiji nad njim verbalno in fizično znesel. Da je na oddelku intenzivne nege prišlo do incidenta, je po takratnih medijskih razkritjih nakazalo tudi vodstvo bolnišnice.

Na N1 medtem razkrivajo, da to naj ne bi bil osamljen primer nasilnega vedenja tega zdravstvenega delavca. Že januarja lani naj bi ga vodstvu prijavila tudi dijakinja, ki naj bi bila na praksi priča njegovemu domnevno nasilnemu vedenju nad pacientom. "Če si priča nečemu, kar se ne sme dogajati, je neke vrsta tvoja moralna etična dolžnost, da to prijaviš. Lahko, da ni bilo prič, lahko, da ni bil nihče zraven takrat, lahko, da se drugače doživlja to nasilje, kakšne verbalne napade, grde besede," je komentiral Lazić. A kot je opozoril, fizično nasilje zagotovo ne sodi v zdravstvene ustanove v nobenem kontekstu.

Več vprašanj v zvezi z obema primeroma smo seveda poslali tudi vodstvu UKC, prejeli pa zelo kratko pojasnilo, in sicer samo v zvezi s primerom iz avgusta, ki da zanje ni zaključen. "Vodstvo UKCL zadevo obravnava skrajno resno; policijska preiskava je posledica prijave, ki jo je na Policijo podal UKCL. Za vodstvo primer nikakor ni zaključen ..."

Postopke v zvezi z obema prijavama nasilja naj bi sicer po poročanju N1 na Nevrološki kliniki vodila koordinatorka sistema vodenja kakovosti Nataša Podnar, sicer žena strokovnega direktorja Simona Podnarja. Zaradi morebitnega konflikta interesov in tudi, ker da poročilo strokovnega nadzora ni zadostilo njihovim pričakovanjem, so primer predali na, kot so zapisali, višjo raven presoje kakovosti.