Tehnolog in humanitarka prejela nagrado Ameriške gospodarske zbornice

Decembra po navadi delamo obračune iztekajočega se leta. Tudi Ameriška gospodarska zbornica jih je in nagradila ljudi, za katere meni, da so najbolj uspešni. Pri tem niso gledali, kdo je največ zaslužil, niti kdo se je najbolj pridno evidentiral na delovnem mestu. Nagradili so tiste, ki so celotno družbo spremenili na bolje. Glavna nagrajenca sta na videz popolnoma različna, in sicer vrhunski tehnolog in predana humanitarka. V tem pa je lahko pomembno sporočilo.