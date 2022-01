Tehnologija pomaga brati, a braillove knjige v fizični obliki ne more nič nadomestiti

Po vrnitvi iz Gradca je razvila zamisel o ustanovitvi Braillove knjižnice v Ljubljani. Pozvala je prostovoljke, naj ji pomagajo prepisovati knjige v pisavo za slepe. Prijavilo se jih je kar sto, delale so na svojih domovih pod Minkinim nadzorstvom in v enem letu uspele preprisati kar 60 knjig slovenskih avtorjev. Temelji slovenske knjižnice slepih so bili postavljeni, so o delu Minke Skaberne zapisali na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije.

Minka Skaberne se je rodila leta 1882 v Kranju. Po študiju na ljubljanskem učiteljišču je nekaj let poučevala, leta 1911 pa jo je pot zanesla na Dunaj, kjer je opravila tečaj za pouk slepih. Med prvo svetovno vojno je delovala v društvu Dobrodelnost, v okviru katerega se je leta 1917 odpravila v graški zavod za slepe ter se seznanila z delom s slepimi in slabovidnimi. Obiskala je oslepele slovenske vojake in si ogledala, kako je bila organizirana tamkajšnja braillova knjižnica.

4. januarja obeležujemo svetovni dan braillove pisave oziroma brajice. Na ta dan se je namreč leta 1809 rodil njen izumitelj, Louis Braille . V Sloveniji pa se v teh dneh spomnimo še ene osebe, pomembne za slepe in slabovidne, Minke Skaberne . 10. januarja bo minilo 140 let od njenega rojstva.

Svetovni dan brajice

Brajeva pisava slepim odpira okno v svet leposlovja, izobraževanja, kulture, glasbe in ostalih področij življenja. Na začetku so jo pisali s šilom in posebej za to oblikovano tablico, danes lahko gradivo v brajevi pisavi pišemo z brajevim pisalnim strojem ali ga natisnemo s pomočjo računalniške opreme in brajevega tiskalnika.

V osemdesetih letih so se z izumom elektro-mehanskega brajevega modula, ki je omogočal prikaz in izbris brajevega znaka, izpolnili pogoji za izum brajevih zaslonov in brajevih vrstic, ki slepim omogočajo dostop do digitalnih vsebin preko računalnika. Gre za tipkovnici podobno elektronsko napravo, na kateri se besedilo iz računalniškega ekrana pretvarja v brajevo pisavo.

Na drugi strani sodobna tehnologija omogoča branje informacij in gradiv s pomočjo bralnika zaslonske slike, ki besedilo na računalniškem zaslonu pretvarja v zvok. Takšen način branja in pisanja izpodriva brajevo pisavo, zato se znižuje pismenost slepih oseb, opažajo na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki si na različne načine prizadevajo, da bi tudi slepi posegali po knjigah. "Številni slepi namreč radi povedo, da brajeve knjige v fizični obliki ne more nič nadomestiti," pravijo.