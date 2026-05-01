Slovenija

'Tehnološki napredek, ki ne vključuje človeka, ni resničen napredek'

Ljubljana, 01. 05. 2026 07.23 pred 39 minutami 5 min branja 18

Avtor:
STA M.P.
Nataša Pirc Musar

Praznik dela je po besedah predsednice republike Nataše Pirc Musar praznik vseh tistih, ki s svojim delom, znanjem, trudom in predanostjo vsak dan ohranjajo Slovenijo in svet v gibanju. "Vaše delo je temelj naše družbe, naše blaginje in naše prihodnosti," je poudarila v poslanici. Premier Robert Golob je medtem izpostavil delo kot enega temeljnih izrazov človekovega dostojanstva, predsednik DZ Zoran Stevanović pa je poudaril, da le govoriti o delavskih pravicah ni dovolj, čas je za njihovo uresničevanje. Ta praznik je po njegovih besedah praznik ljudi, ki morajo ohraniti moč in nadzor nad razvojem trga dela, da delo ne bo privilegij, temveč priložnost.

Predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar je v poslanici ob 1. maju dejala, naj nas praznik dela opominja, da tehnološki napredek, ki ne vključuje človeka, ni resničen napredek. Digitalizacija, umetna inteligenca, nove oblike dela in globalne spremembe lahko prinašajo razvoj le, če hkrati ohranjamo spoštovanje do človekovega dela, njegove varnosti in dostojanstva.

Delavski boj ni le del zgodovine, živ ostaja tudi danes, je prepričana ob tem ter dodala: "Naj bo 1. maj tudi priložnost za hvaležnost - za priznanje vsakemu od vas, ki prispevate k skupnemu dobremu." Ob mednarodnem prazniku dela vsem delavcem iskreno čestitala.

'Pravice so se skozi čas pridobivale s pogumom, solidarnostjo in vztrajnostjo'

Predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob je medtem v poslanici ob prvem maju, mednarodnem prazniku, poudaril, da je delo "eden od temeljnih izrazov človekovega dostojanstva". "Z njim se posameznik uresničuje, skupnost pa gradi svojo trdnost in prihodnost," je zapisal.

Po njegovih besedah ob tem pravice, ki jih danes povezujemo z delom, niso samoumevne. "Skozi čas so se pridobivale s pogumom, solidarnostjo in vztrajnostjo, zato jih moramo razumeti kot trajno zavezo - da jih ohranjamo, nadgrajujemo in prilagajamo času, v katerem živimo," je zapisal v poslanici.

Vrednost dela se ob tem po njegovem ne meri le po ustvarjenem, temveč se kaže tudi v občutku varnosti, možnosti za dostojno življenje in v prepričanju, da je trud prepoznan in spoštovan, je nadaljeval. Prav v odnosu družbe do dela se razkrije, kakšna je ta v resnici.

Spomnil je, da posledice hitro spreminjajočega se sveta, v katerem živimo, lahko občutimo tudi na trgu dela. Preoblikujejo se poklici, načini dela in pričakovanja, s tem pa tudi občutek varnosti in negotovost med ljudmi. A prav v teh spremembah se skriva tudi priložnost, da ustvarimo okolje, v katerem bo delo prihodnosti pravičnejše in bolj vključujoče. Napredek je lahko dolgoročen le, če ga ljudje tudi dejansko občutijo, je prepričan.

V takšnih okoliščinah se mu zdi še posebej pomembno, da znamo kot skupnost ohranjati zaupanje, spoštovati različnost pogledov in iskati skupne poti naprej. Stabilnost in sodelovanje namreč nista samoumevna, temveč posledica odločitev in ravnanj.

Stevanović: Le govoriti o delavskih pravicah ni dovolj

Mednarodni praznik dela po besedah predsednika DZ Zorana Stevanovića ni praznik institucij, temveč ljudi. "To je dan, ko se ne spominjamo samo zgodovinskih bojev za delavske pravice, ampak se moramo tudi preizpraševati, ali smo kot družba pripravljeni braniti tisto, kar je bistvo dostojnega življenja: svobodno izbiro, pošteno plačilo za pošteno delo in pravico, da človek sam odloča o svoji poti," je navedel.

"Ne smemo dopustiti, da tehnologija odloča namesto ljudi in da algoritmi določajo vrednost človekovega dela, njegovo prihodnost ali njegovo mesto v družbi. Tehnologija mora služiti človeku, ne obratno. Zato moramo prevzeti nadzor in odgovornost nad njenim razvojem, ne pa nemo opazovati, kako nam kroji življenje."

Poudaril je, da se svet dela spreminja hitreje kot kadar koli prej. Negotovost postaja nova norma, prekarno delo pa ni več izjema, temveč vsakdan mnogih. Delo, ki bi moralo biti temelj varnosti, tako po njegovih besedah za marsikoga postaja vir strahu. "To ni smer, ki jo lahko sprejmemo kot neizogibno," je prepričan.

Poudaril je, da delo ne sme biti prisila, temveč izbira. Vsak posameznik mora imeti možnost, da dela, kar zna, kar želi in kar ga izpolnjuje. "In vsak mora imeti možnost, da od tega dela tudi dostojno živi. Brez strahu, brez poniževanja, brez občutka, da je le številka v sistemu," je zapisal.

Izpostavil je tudi izziv, ki ga prinašajo digitalne tehnologije in umetna inteligenca. Lahko so orodje napredka, lahko nam olajšajo delo in odprejo nove priložnosti, toda le, če jih obvladujemo ljudje, je prepričan.

Zoran Stevanović, novi predsednik DZ
FOTO: Aljoša Kravanja

Zato po njegovih besedah ni dovolj, da govorimo o pravicah. "Danes je čas, da jih tudi uresničujemo. Da ustvarimo okolje, kjer delo ni privilegij, ampak priložnost. Kjer svoboda ni le beseda, ampak vsakodnevna realnost. In kjer človek ni prilagodljiv do točke, ko izgubi dostojanstvo," je zapisal.

"Naj nas ta dan spomni, da dostojanstvo ni nekaj, kar ti nekdo podeli. Je nekaj, kar ti pripada. In tega si ne bomo več pustili vzeti," je dodal in ob prazniku vsem državljanom čestital.

Lotrič: Delo se mora splačati

S svojo poslanico se je pred praznikom oglasil tudi predsednik državnega sveta Marko Lotrič, katerega stranka Fokus bo očitno del nove vladajoče koalicije. Zapisal je, da je v obdobju, ko se spreminjajo oblike zaposlitve, ko delo pogosto izgublja svojo težo in ko so obremenitve delavcev visoke, nujno, da se kot družba jasno odločimo, kako bomo delo vrednotili.

Pri tem mora po njegovem mnenju veljati jasno načelo: delo mora biti nagrajeno, ne kaznovano. V času tehnološkega napredka in novih oblik dela je zato, tako Lotrič, ključno, ustvarjati okolje, v katerem se delo splača. "V nasprotnem primeru delo izgublja svoj smisel," je prepričam.

Marko Lotrič
FOTO: Aljoša Kravanja

Posameznik mora za svoje delo prejeti pošteno plačilo, hkrati pa mora imeti občutek, da njegov trud šteje. "Družba, ki dela ne ceni, dolgoročno izgublja svojo stabilnost in razvojni potencial," je podčrtal.

Kot enega od glavnih izzivov je omenil tudi ustrezno davčno razbremenitev dela. Delavci morajo imeti od svojega dela več, za podjetnike pa je nujno ustvariti pogoje, v katerih bodo lahko svobodno razvijali svoje ideje, ustvarjali nova delovna mesta in tako prispevali k skupni blaginji. Še posebej to po njegovi oceni velja za samostojne podjetnike. "Brez podjetnosti ni novih delovnih mest. In brez teh ni blaginje," je strnil svoje prepričanje.

"Prihodnost uspešne družbe ne temelji na nasprotovanju med delom in kapitalom, temveč na njunem sodelovanju. Zaposleni in podjetniki niso nasprotniki, ampak partnerji, ki skupaj ustvarjajo vrednost," je še navedel v svoji poslanici.

'Dobro jutro 1. maj': Slovenija se prebuja ob zvokih orkestrov

24ur.com Janković na Rožniku: Še vedno verjamem v slogan 'delu čast in oblast'
24ur.com 'Dostojno delo mora zadostiti pričakovanjem posameznika v sodobni družbi'
24ur.com 'Državnost je večno negovanje družbe, da ostaja odprta in vključujoča'
Bibaleze.si Rejništvo v Sloveniji: ni poklic, je poslanstvo – a brez podpore ne gre
24ur.com Golob o dolgotrajni oskrbi: Ne bomo se ustavili
24ur.com Odliv kapitala in strokovnjakov zaradi 'previsokih davkov'?
24ur.com Golob na državni proslavi: Slovenci smo veličastni. Nepremagljivi
KOMENTARJI18

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Martinović
01. 05. 2026 09.09
Delo za gospodarja, naj si bo pozverinjeni kapital ali korumpirano državo, je sužnjelastništvo nič drugega.
Odgovori
0 0
Zmaga Moke
01. 05. 2026 09.05
Prazne besede, dejanja pa druga.
Odgovori
0 0
kapetan
01. 05. 2026 09.04
Aha 😃. Zdaj razumem. Umetno inteligenco so izumili zato, da bo zamenjala Slovenske politike in prvič bo politika tu služila ljudstvu in NE sama sebi... Waw 👏🏻😂
Odgovori
0 0
Bananistanec
01. 05. 2026 09.04
Vaše blaginje .... in naše davke in dajatve
Odgovori
0 0
kakorkoliže
01. 05. 2026 08.51
Polno zvenečih floskul v stilu vi samo pridno delajte, za nas.
Odgovori
+4
4 0
peglezn
01. 05. 2026 08.39
kar slabo mi rata, ko začne Golob nakladat o delu ...
Odgovori
+3
7 4
Vojko Kos
01. 05. 2026 08.54
On je vsaj bil v gospodarstvu!!!!! Kako vam mora biti slabo šele ob Janši, ki nima ure konkretnega dela?!
Odgovori
+2
4 2
biggie33
01. 05. 2026 09.10
Bil je v gospodarstvu, delal ni nikoli..
Odgovori
0 0
ap100
01. 05. 2026 08.35
vključevanje ljudi v tehnološki - produkcijski proces je nepotrebno, dobro pa je kaer tako bistveno zvišuje takoimenovano produktivnost, ki je precej neustrezen faktor merjenja gospodarstva, bolj družbene moči
Odgovori
-1
0 1
borjac
01. 05. 2026 08.33
"Lotrič: Delo se mora splačati" , se strinjam "gospod Lotrič" , ampak NE SAMO TEBI IN BOGATIM V ŽEP , delavce je potrebno plačati .
Odgovori
+4
6 2
ap100
01. 05. 2026 08.45
večino dela v javni upravi ter podjetjih je bistveno preveč plačanega
Odgovori
+3
5 2
Smuuki
01. 05. 2026 08.53
Delo se bo še kako izplačalo če bomo delali vsi za delo sposobni. Ni problem del zaslužka nameniti invalidom, bolnim ostarelim, obnemoglim. Zelo narobe pa je ko se v Slovenijo priselijo mladi za delo sposobni tu se zaposlijo ua 6 mesecev da jim pripadajo vse pravice. Po izteku 6 mesecev propeljejo še družino. Nehajo delati in komplet social turistov postane breme našega proračuna. Priden slovenski delavec mora odstopiti del svojega zaslužka za social transferje takim lenim, prebrisanim družinam. To še ni vse. Vedno so prvi za neprofitna stanovanja. Že leta gledam takega prebrisanca ki je delal natanko 6 mesecev. Danes že leta ne prime za nobeno delo poln denarja. Ko mu je socialna kupila drva pri slovenskemu kmetu je gledal ko mu jih je zlagal in se pritožil da drva niso bila suha. On samo gleda in se pritožuje da podarjeno ni dovolj dobro
Odgovori
+4
4 0
Joužek
01. 05. 2026 08.27
Prodanovič bo govoril o delu,ki se je prodal za par jurčkov🤢🤮🤮🤮🤮🤮
Odgovori
+4
6 2
Buci in Bobo
01. 05. 2026 08.15
Sej, vladajo nam tehnološke družbe, ki na plebs kukajo skozi naše pametne telefone, medtem pa sami uživajo v koktajlih nekje v davčnih oazah, daleč proč od našega smradu, sranja in smeti.
Odgovori
+4
4 0
Vera in Bog
01. 05. 2026 08.09
Si šla spet po nakupih v lidla s helikopterjem!!
Odgovori
+2
2 0
biggbrader
01. 05. 2026 08.05
Le kako lahko o delavskih pravicah razmišljata dva, ki delujeta na tajkunski podstati in obenem zagovarjata oz. podpirata nasilno politiko glavnega mesta.
Odgovori
+8
9 1
Vojko Kos
01. 05. 2026 08.55
A Janša lahko brez ure konkretnega dela?!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Najboljši način, da otrok dojame vrednost denarja
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Kako narcistični očetje oblikujejo življenje svojih sinov
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
Ali med nosečnostjo res rastejo stopala?
zadovoljna
Portal
Skriti kotiček sveta: To je uradno najlepša plaža za leto 2026
Prvomajski prazniki 2026: 3 znamenja, ki jih bodo najbolj izkoristila
Prvomajski prazniki 2026: 3 znamenja, ki jih bodo najbolj izkoristila
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Brez teh dveh modnih kosov to pomlad ne bo šlo
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
Tako lepi sta hčerki slavne manekenke
vizita
Portal
'To je samo alergija,' so rekli zdravniki. Medtem je grozljiva bolezen uničevala njen obraz in zdravje
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Tudi majhne količine alkohola lahko škodujejo možganom, opozarja nova raziskava
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
Napredek v imunoterapiji raka trebušne slinavke z mRNA cepivi
cekin
Portal
Nezadovoljstvo upokojencev: zakaj so ponekod pokojnine tako nizke?
Ali bi iz smeti vzeli te odvržene izdelke?
Ali bi iz smeti vzeli te odvržene izdelke?
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
Bi vi to plačali? Doplačilo v slaščičarni razjezilo gosta
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
Astronomska preživnina: Pevka bo plačevala 36.000 evrov
moskisvet
Portal
Razkrit vzrok smrti igralca: zgodnji znaki srčnega infarkta, ki jih ljudje pogosto spregledajo
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Ali ima pivo res presenetljive koristi za zdravje? Kaj pravi znanost?
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Prepoznajte mejo: Ko ljubezen ne sme več pomeniti nenehnega trpljenja
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
Kdo je mladenič, ki je očaral Victorio Beckham?
dominvrt
Portal
Čiščenje žara na naraven način? Ta preprost trik vas bo navdušil!
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Kako iz majhnega prostora ustvariti mini vrt in pridelati svežo hrano
Majhen kuža, z levjim srcem
Majhen kuža, z levjim srcem
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
okusno
Portal
Popolna jed za piknike in žar: slavna solata, ki je osvojila tudi Kardashiane
Vse v eni posodi: kosilo iz pečice v manj kot eni uri
Vse v eni posodi: kosilo iz pečice v manj kot eni uri
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Stara klasika v novi preobleki: ta jabolčna sladica navduši vsakogar
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
