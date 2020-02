Tehnološki razvoj in inovacije spreminjajo trende tudi v prehranski industriji

Veganski tatarec, ajdove kroglice in tatarski hlebček so le nekatera izmed najbolj inovativnih živil pri nas, ki sicer sledijo ali celo narekujejo svetovne trende. Nagrade so si prislužili, ker poleg zdravja spodbujajo tudi kreativnost in uporabo sestavin slovenskih kmetij. Glavni namen akcije pa je doseči, da bi ob poplavi živil z vseh koncev sveta domača izstopala in da bi jim kupci zaupali.