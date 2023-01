Otroški monitor z umetno inteligenco, ki naj bi preprečeval tako imenovano smrt v zibki, urinski laboratorij v domači školjki, eksoskelet, ki vam pomaga dvigovati težka bremena, in blazina, ki z vami diha. Vse to so zdravstveni pripomočki, ki so navduševali obiskovalce največjega tehnološkega sejma na svetu. Za koliko denarja pa si te naprave lahko privoščimo?