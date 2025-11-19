Končno: enotna karta za tekaške proge tako v Ratečah kot Planici

Iz Kranjske Gore z veseljem obveščajo smučarske tekače, da bo v prihajajoči zimski sezoni za celotno območje Rateč, Planice in Tamarja veljala enotna skupna vstopnica za tek na smučeh. Doslej je namreč za Planico in Tamar veljala ena vozovnica, za proge v Ratečah pa druga, kar med tekači povzročalo precej slabe volje in tudi prepirov z reditelji na progi. Ob tem pa opozorilo: vstopnica ne velja na območju Republike Italije, kjer tek na smučeh na lastno odgovornost.

Zimska sezona se je v Nordijskem centru Planica že začela. Kot je na današnji novinarski konferenci žičničarjev na Kopah povedal direktor Zavoda za šport Planica Franci Petek, je trikilometrska tekaška proga v Planici te dni polno zasedena, novost letošnje sezone pa je enotna karta za tekaške proge v Ratečah, Planici in Tamarju.

Kot pojasnjujejo v Kranjski Gori, bo sedaj na celotnem območju tekaških prog Rateče-Planica-Tamar v uporabi enotna vstopnica, ne glede na to, na kateri vstopni točki jo bodo tekači kupili.

Enotna tekaška karta velja le na slovenski strani meje

Sezonske vstopnice so že v prodaji na prodajnih mestih v Nordijskem centru Planica, na Ledinah in v baru Confin ter preko spletne strani. Gre za obmejno območje na skrajnem severozahodu Slovenije, kjer so tekači na smučeh pogosto "potegnili" tudi najprej čez italijansko stran, po zasneženi kolesarski stezi proti Belopeškim jezerom, zato opozorilo:"Vstopnice veljajo na območju tekaških prog v upravljanju Zavoda za šport RS Planica na območju Republike Slovenije. Vstopnica ne velja na območju Republike Italije (tek na smučeh na lastno odgovornost)," so ob tem zapisali v Turizmu Kranjska Gora.