Slovenija

Končno: enotna karta za tekaške proge tako v Ratečah kot Planici

Rateče, 19. 11. 2025 15.17 | Posodobljeno pred 52 minutami

Avtor
T.H. , STA
Komentarji
2

Iz Kranjske Gore z veseljem obveščajo smučarske tekače, da bo v prihajajoči zimski sezoni za celotno območje Rateč, Planice in Tamarja veljala enotna skupna vstopnica za tek na smučeh. Doslej je namreč za Planico in Tamar veljala ena vozovnica, za proge v Ratečah pa druga, kar med tekači povzročalo precej slabe volje in tudi prepirov z reditelji na progi. Ob tem pa opozorilo: vstopnica ne velja na območju Republike Italije, kjer tek na smučeh na lastno odgovornost.

Zimska sezona se je v Nordijskem centru Planica že začela. Kot je na današnji novinarski konferenci žičničarjev na Kopah povedal direktor Zavoda za šport Planica Franci Petek, je trikilometrska tekaška proga v Planici te dni polno zasedena, novost letošnje sezone pa je enotna karta za tekaške proge v Ratečah, Planici in Tamarju. 

Tek na smučeh v Planici
Tek na smučeh v Planici FOTO: Bobo

Kot pojasnjujejo v Kranjski Gori, bo sedaj na celotnem območju tekaških prog Rateče-Planica-Tamar v uporabi enotna vstopnica, ne glede na to, na kateri vstopni točki jo bodo tekači kupili.

Sezonske vstopnice so že v prodaji na prodajnih mestih v Nordijskem centru Planica, na Ledinah in v baru Confin ter preko spletne strani.

Gre za obmejno območje na skrajnem severozahodu Slovenije, kjer so tekači na smučeh pogosto "potegnili" tudi najprej čez italijansko stran, po zasneženi kolesarski stezi proti Belopeškim jezerom, zato opozorilo:"Vstopnice veljajo na območju tekaških prog v upravljanju Zavoda za šport RS Planica na območju Republike Slovenije. Vstopnica ne velja na območju Republike Italije (tek na smučeh na lastno odgovornost)," so ob tem zapisali v Turizmu Kranjska Gora. 

Preberi še V Zgornjesavski dolini letos tekaške proge brez prehajanja v Italijo

Cene vstopnic ostajajo enake kot v lanski sezoni: za odrasle stane dnevna vstopnica osem evrov, za otroke od 6. do 12. leta starosti štiri evre, otroci do šestega leta pa tečejo brezplačno. Cena odrasle sezonske karte je 85 evrov, otroške pa 45 evrov. Imetniki lanskoletnega rokavčka in kartice imajo 10-odstotni popust.

Omenjena nova enotna karta v Ratečah in Planici je tudi del enotne vseslovenske tekaške karte, ki je eden od projektov Združenja Slovenia Outdoor. Enotna vseslovenska karta združuje več kot 12 tekaških centrov po državi, od velikih do manjših, tudi tistih, kjer vstopa na progo ni treba plačati, a jih zaradi promocije vključujejo v projekt. Tekaški centri imajo več novosti, med drugim krepijo zasneževanje, je povedala direktorica združenja Valerija Pučko.

tek na smučeh rateče planica tamar karta cena enotna proge tekaške
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Frost
19. 11. 2025 16.34
Vstopnica ne velja na območju Italije.Kakšen je potem to dogovor?
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
19. 11. 2025 16.11
+1
Končno, samo to še... In je življenje v Sloveniji spet lepo.
ODGOVORI
1 0
