Tek štirih mostov: z bolnimi otroki tekli tudi znani športniki 

Tradicionalni Tek štirih mostov v Škofji Loki so odprli junaki tretjega nadstropja hemato-onkološkega oddelka ljubljanske pediatrične klinike. To je prvi tek v Sloveniji, na katerem so sodelovali otroci, oboleli z rakom in krvnimi boleznimi. Z njimi so tekli tudi Peter Prevc, Jure Franko, Miro Cerar, Anamarija Lampič, njihovi zdravniki in drugo osebje na oddelku hemato-onkologije ter Borut Pahor.