Tek z verjetno najlepšimi razgledi pri nas

Ali ste vedeli, da pri nas obstaja tekaški dogodek, ki s svojimi trasami poveže Kobarid v Dolini Soče, Bled, Radovljico, Žirovnico in Kranjsko Goro? Lahko bi dejali, da poveže kar celotno področje Julijskih Alp in tako lepo obkroža našo najvišjo goro Triglav ter celoten Triglavski narodni park.

Tako boste tekači na daljših razdaljah lahko občudovali smaragdno reko Sočo, prekrasne razglede s Soriške planine in Ratitovca, obšli tudi Blejsko jezero, za konec pa vas čaka še verjetno najlepši tekaški greben pri nas – karavanški greben od Stola, mimo Golice do Dovške babe.

Glavno prizorišče teka je v Kranjski Gori, ki leži v samem objemu Julijskih Alp. Trase tekov vas bodo vodile mimo številnih naših najlepših naravnih biserov in vam nudile prekrasne razglede na Triglav in ostale vrhove Julijskih Alp.

Julian Alps Trail Run je zagotovo največja trail tekaška prireditev pri nas in tudi ena največjih v širši regiji, kar se kaže tudi v številu prijav. V Kranjsko Goro med 16. in 18. septembrom namreč letos prihaja kar 2000 tekačev iz 50 držav. In lepo je videti tudi številne Slovence, ki se na prireditev vsako leto znova in znova vračajo, da užijejo te prekrasne stezice in razglede.

Za razglede in 100 % doživetje narave pa se ni treba podati na najdaljše preizkušnje, saj tudi 10- in 15- kilometrski razdalji ponujata prekrasne stezice in razglede v okolici Kranjske Gore. Če pa vas vseeno mika malce večji izziv, pa boste tega zagotovo našli na 30, 60, 100 ali pa 170 km razdalji.

Trase, posebej prilagojene tekaškim začetnikom

Trasi na 10 in 15 km sta posebej prilagojeni za začetnike v svetu trail teka. Potekata po prijetnih razglednih stezicah v okolici Kranjske Gore, kjer boste za uvod tekli ob reki Pišnici v smeri jezera Jasna in nato po gozdnih poteh v smeri Gozd Martuljka. Tam se trasi razdelita, in sicer se 10 km razdalja vrača v smeri Kranjske Gore, medtem ko tekači na 15 km razdalji nadaljujete še na razgledni Srednji vrh. Za konec pa vas čaka še prijeten spust in nekaj kilometrov ob bistri Savi Dolinki v smeri Kranjske Gore.