Tek za vse, ki ne morejo teči

Tek se bo letos odvil že 12. zapored, tekačem pa je poleg dobrodelnega namena zanimiv tudi zato, ker nima ciljne črte. Tečeš toliko, kolikor moreš, za tiste, ki tega ne morejo. To pomeni, da vsak teče po svojih zmožnostih in cilj ni točno določen. Vsi tekači po svetu štartajo hkrati, brez časovne razlike. Na teku sodelujejo tudi gibalno ovirani.

Prenos s slovenskih ulic bo prenašal POP TV. "Predvidoma 4-urni tekaški dogodek bo v vlogi komentatorja pospremil Jure Tepina, prenos pa bomo obogatili tudi z različnimi prispevki, v katerih bomo prikazali težke, a navdihujoče zgodbe udeležencev. Na trasi bomo imeli tudi leteča reporterja, in sicer Matica Flajšmana in Danico Jovanović," pravi redaktor prenosa, Božidar Bulat.

"Spremljanje tekaških praznikov je meni osebno kot športnemu navdušencu seveda blizu. Kot komentator takšnih dogodkov pa imam možnost združiti obe ljubezni, tako novinarstvo kot šport. Veselim se, da bomo našim gledalcem in gledalkam na POP TV in VOYO, pa tudi bralcem in bralkam 24ur.com, omogočili prenos dobrodelnega teka, v katerem so zmagovalci vsi," se teka že veseli Jure Tepina, sicer urednik 24ur.com.

Novinarka Tanja Volmut bo pripravljala reportaže za informativno oddajo 24UR.

"Nihče ne teče samo zase, ampak za milijone ljudi, ki sanjajo o tem, da bi spet lahko hodili," je večkrat citirana izjava ambasadorja teka Davida Coultharda, sicer nekdanjega dirkača Formule 1. Pridružite se nam ob prenosu.