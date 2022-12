Kaj novi osumljenec pomeni za sojenje Kameniku?

Kot pojasnjuje Damijana Žist , je bilo na prvem sojenju slišati, da naj ta nova dejstva za sodni proces zoper Kamenika ne bi pomenila nič. Novi osumljenec naj bi bil v tem primeru namreč sostorilec in to pomeni, da bo sodišče na koncu skušalo obema izreči sodbo za sodelovanje pri tem krutem zločinu.

"Po mojih neuradnih podatkih naj bi ta grozljivi zločin storilo več oseb, znano je, da so bile vse štiri žrtve usmrčene s strelom v glavo in da so bili na delu nedvomno profesionalci, da so na tak način pospravili očividce. Motiv naj bi bil denar, saj so pričakovali, da bodo tam našli denar in vredne predmete," je še povedala.