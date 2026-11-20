5. marec 1997. Srednješolci na postaji v naselju Tekačevo kot vsak delovni dan čakajo vlak za Celje. A ta dan brez 17-letne Viktorije Krošlin, ki je obiskovala srednjo ekonomsko šolo.

"In so se pogovarjali, da je najbrž zaspala ali pa da je mogoče zbolela," se spominja Nataša Koražija.

Ob povratku iz šole pa so iz vlaka stopili v drugačen kraj. "In tukaj okoli postaje, spodnjih hiš je bil policijski trak. Vedeli smo, da se je nekaj resnega moralo zgoditi, ampak nismo vedeli, kaj točno," pripoveduje.

Radovedni dijaki so si odgovore obetali ravno od Viktorije, ki je živela malo višje, a dekle glasu ni več imelo. Večer pred tem ji je nekdo vzel življenje.

"Groza, vam povem, res grozen občutek, grozno žalostno. Ne moreš verjeti, da lahko nekdo nekomu, kot je bila Viktorija, s takšnimi čudovitimi dolgimi rjavimi lasmi, luštna, simpatična, in se vprašaš: Kaj je ona komu naredila ...," se sprašuje Koražija.

Ponovno smo stopili v 'hišo groze', ki skoraj 30 let po zločinu še vedno stoji. Morda samo zato, ker za okruten zločin še nihče ni odgovarjal. Zvonec še vedno naznani, ko kdo vstopi, na steni vidimo koledar iz leta 1997, ko se je v tej hiši ustavil čas.

Nečak pokojnih, ki se je preselil na posestvo, pred kamero ne zmore več in v hišo ne vstopa. Vsi predmeti pokojnih so še tu, le kune in mački še vstopajo in premetavajo stvari. Globoko užaloščen zaradi izgube je jezen, da je morilec ali več njih še tam zunaj.

"In da res po 30 letih nihče ne bo odgovarjal za to, kar se je zgodilo v našem tako malem kraju," je zgrožena tudi Natalija Koražija. Še danes jo zaboli, ko pomisli na Viktorijo, ki je umrla v kuhinji.

S Policijske uprave Celje so sporočili, da preiskava še poteka, četudi ne več tako intenzivno. S časom se resda zmanjšuje obseg novih informacij, a upe polagajo v napredek forenzične znanosti. Ob tem pa ponovno naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o primeru ali so se morda spomnili kakšne podrobnosti, četudi menijo, da ni pomembna, da to vendarle javijo na Policijo, lahko tudi anonimno.