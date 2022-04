Tekači in pohodniki junija prvič po Rogla trailu s tremi trasami

Topli in sončni dnevi kar kličejo po aktivnostih na prostem. Te so tudi vodilo destinacije Rogla Pohorje, ki bo junija priredila prvi Rogla trail. Traili, kjer tekači tečejo v naravi, so vse bolj priljubljena oblika rekreacije tudi v Sloveniji. 23 tekačev iz vse Slovenije je ta teden že prišlo na Roglo na ogled ene od tras. Ne le tekači, na junijski premierni Rogla trail so dobrodošli tudi hitrejši pohodniki. Trase bodo tekle tudi mimo Lovrenških jezer in drugih naravnih lepot Pohorja.