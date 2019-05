Tekačice 14. dm teka bodo dobrodelne

Park Tivoli bo na zadnjo soboto v mesecu maju obarvan koralno rdeče. Vsaka tekačica bo namreč oblekla svojo tekaško majico in se podala na 5 ali 10 kilometrsko traso po Tivoliju. Letošnji izbor barve tekaških majic je sledil letošnjim modnim trendom, ki narekujejo obvezno izbiro koralno rdeče barve vsaj v enem modnem detajlu. Tako bodo tekačice ne samo skrbele za svoje zdravje, zabavo in druženje, temveč bodo tudi v koraku z modnimi smernicami poletja.

Vsak tekaški korak šteje

Na 14. dm teku bo poleg zabavnih vsebin, glasbe in druženja poskrbljeno tudi za dobrodelnost. S startom iniciative Združimo korakeželi dm vzpostaviti v sodelovanju s partnerji in podporniki vseslovensko gibanje, ki ozavešča otroke o pomembnosti uravnoteženega prehranjevanja ter nagovarja osnovnošolce k upoštevanju zdravih življenjskih navad. Z različnimi športnimi aktivnostmi in aktivacijami, ki jih bo dm organiziral po celi Sloveniji, lahko do meseca decembra prispevate k zbiranju sredstev, ki bodo namenjena darovanju prehranskih izdelkov iz ekološke pridelave in zagotavljanju pripomočkov za zabavne učne ure gospodinjstva 5. in 6. razredom izbranih osnovnih šol po Sloveniji. Svoje korake pa boste lahko med prvimi v Sloveniji darovali prav na 14. dm teku.