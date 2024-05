Tekačice zavzele park Tivoli in Rožnik

V okviru letošnjega dm teka za ženske se je dm Slovenija namreč zavezal k posebni dobrodelni akciji, s katero želi prispevati k izboljšanju ženskega zdravja in poudariti pomen podpore ženskam v stiski. Dm Slovenija je od vsake prodane startnine doniral dva paketa vložkov organizaciji Anina zvezdica. Z zbranimi sredstvi bo Anina zvezdica vložke razdelila ženskam, ki jih menstrualna revščina najbolj prizadene.

Ob prevzemu donacije dm Slovenija je ustanoviteljica Anine zvezdice, Ana Lukner Roljič, dejala: "V 15. letih delovanja Anine zvezdice sem spoznala nešteto žensk, ki vsakodnevno bijejo bitko za osnovno preživetje. Ženska s svojo skrbnostjo, ljubeznijo in neskončno voljo lahko doseže vse. Zato mi tovrstna dobrodelna kampanja toliko pomeni. Da ženskam v težkih trenutkih zagotovimo in pomagamo z izdelki, ki jim resnično pridejo prav. Menstrualna revščina je resna težava, ki vpliva na zdravje, izobrazbo in dostojanstvo številnih žensk v naši skupnosti. Ta donacija nam bo omogočila, da mnogim ženskam in dekletom zagotovimo dostop do osnovnih higienskih potrebščin, kar bo pozitivno vplivalo na njihovo vsakodnevno življenje."

V družbi dm Slovenija, ki dogodek organizira, so želeli vsem udeleženkam zagotoviti športno in zabavno izkušnjo, obenem pa dogodek izpeljati v skladu z najvišjimi varnostnimi merili.

Zaradi rekordne udeležbe so zato zaprli prijave za tekmovalni kategoriji na pet- in desetkilometrski preizkušnji, ki sta bili razprodani že v začetku maja. Udeleženke obeh tekov so ob 8. uri prejele brezplačen zajtrk, ki mu je sledilo ogrevanje. Teka na obeh etapah sta se začela ob 9.30 oz. ob 10. uri, ob 13. uri se je prireditev nadaljevala z zabavnim programom s podelitvijo nagrad, so organizatorji navedli na spletni strani dogodka.