Tekaške proge na območju od Rateč do Tamarja odslej plačljive

Smučarski tek hitro postaja vse bolj priljubljena zimska aktivnost tudi v Kranjski Gori, Turizem Kranjska Gora pa že vrsto let ureja okoli 40 kilometrov tekaških prog na območju občine. Proge uredi takoj, ko vreme to omogoča in ko je na njih zadostna količina naravnega snega za pripravo kakovostne snežne podlage.

"Z namenom ohranjanja visoke kakovosti storitev in urejanja infrastrukture za naše obiskovalce, smo se odločili za vpeljavo nekaj novosti v letošnji zimski sezoni,"so sporočili iz Turizma Kranjska Gora in dodali, da so se glede na potrebe po dnevnem urejanju tekaške proge med Ratečami in Planico naprej v Tamar odločili, da bo uporaba te proge v letošnji zimski sezoni plačljiva.

"Pogovori z lastniki in iskanje rešitev je potekalo vse od leta 1996 in naposled smo le našli skupno rešitev," so izpostavili v Turizmu Kranjska Gora. S sredstvi iz prodaje vozovnic bodo, kot so zagotovili, dnevno pripravljali in urejali najkakovostnejšo snežno podlago tako za rekreativne smučarske tekače kot tudi za profesionalne športnike. S sprejetjem tovrstnih ukrepov bodo zvišali tudi odškodnine za lastnike parcel.

Trasa tekaške proge v Ratečah bo potekala od gostilne Ponca do jezera Ledine, kjer se bodo tekači lahko podali naprej proti Planici in v dolino Tamar ali pa bodo zakrožili in se napotili nazaj proti meji s sosednjo Italijo. Predvidene so vstopne točke na mejnem prehodu med Slovenijo in Italijo, v gostilni Ponca, Nordijskem centru Planica in na Ledinah v Ratečah.

Vozovnice bodo na voljo na prodajnih mestih v gostilni Ponca, Nordijskem centru Planica in na turistično-informacijskem centru v Kranjski Gori. Dnevna karta za odrasle bo stala pet evrov, za mlade in seniorje pa tri evre, medtem ko bo za otroke do šestega leta starosti brezplačna. Cena sezonske karte bo 60 evrov.

"Vse novosti sprejemamo v dogovoru z lokalno skupnostjo in z mislijo na prihodnost in leto 2023, ko bo dolina pod Poncami gostila eno izmed največjih tekmovanj v zimskih športih, nordijsko svetovno prvenstvo," so zatrdili v Turizmu Kranjska Gora.