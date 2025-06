Tekma med Slovenijo in BiH: kako bo poskrbljeno za varnost?

Celjski policisti so ob tem sporočili, da bodo tudi tokrat, tako na območju stadiona, kot tudi v širši okolici, skrbeli za zagotavljanje varnosti. Pridružili se jim bodo tudi predstavniki posebnih policijskih enot iz drugih policijskih uprav ter policista spoterja iz Bosne in Hercegovine. Za varnost obiskovalcev bodo skrbeli tudi konjeniki in vodniki službenih psov, dogajanje bodo spremljali tudi z dronom.

"Vse obiskovalce prireditve obveščamo, da bomo zaradi učinkovitega zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in video snemanje," so sporočili.

Obiskovalcem nogometne tekme svetujejo, naj pridejo na stadion pravočasno. "Glede na to, da je stadion razprodan in da se na tekmi pričakuje več kot 12.500 obiskovalcev, naj računajo na gnečo na bližnjih parkiriščih. Pri vstopu ter zadrževanju na stadionu naj upoštevajo navodila varnostnih in rediteljskih služb ter policistov."

Stadion bo za obiskovalce odprt od 16. ure dalje. V izogib gneče na vhodih naj imajo obiskovalci pri vstopu pripravljene osebne izkaznice in vstopnice.

"Pred tekmo želimo opozoriti, da je na športno prireditev prepovedano vnašati pirotehnične izdelke, nevarne predmete in da niso dovoljeni transparenti, ki so žaljivi in spodbujajo k nasilju. Želimo, da bi športna prireditev potekala mirno, varno ter da ravnanja posameznikov ali skupin ne bi na kakršenkoli način ogrožala splošne varnosti ljudi. Tako organizatorji, kot vsi, ki bomo danes skrbeli za varnost, želimo, da dogodek mine v športnem duhu, brez kakršnihkoli odklonskih ravnanj," so še pozvali policisti.