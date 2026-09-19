Slovenija
Tekma orjaških buč: katera je bila letos najtežja?
Buča, ki je ne morete dvigniti, kaj šele odnesti domov. V Mozirski gaj so tudi letos – na že 16. državno tekmovanje – pripeljali prave orjakinje. Pridelovalci so tekmovali, katera bo najtežja, najdaljša in tudi najlepša. Za tekmovalci je izredno sušno poletje, kljub temu pa je zmagovalka tehtala kar 505 kilogramov.
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