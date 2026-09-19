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Tekma orjaških buč: katera je bila letos najtežja?

Mozirje, 19. 09. 2026 18.25 pred 11 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ana Vidic Kostevc
Buča

Buča, ki je ne morete dvigniti, kaj šele odnesti domov. V Mozirski gaj so tudi letos – na že 16. državno tekmovanje – pripeljali prave orjakinje. Pridelovalci so tekmovali, katera bo najtežja, najdaljša in tudi najlepša. Za tekmovalci je izredno sušno poletje, kljub temu pa je zmagovalka tehtala kar 505 kilogramov.

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zmerni pesimist
19. 09. 2026 20.55
To je pa buča
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