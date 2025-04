Pred stadionom konjeniki, v zraku helikopter in prepoved letenja z droni

Za zagotavljanje varnnosti ljudi in premoženja ter spremljanja in dokumentiranja policijskih postopkov bodo policisti uporabili tehnična sredstva za fotografiranje in snemanje.

Policija v izogib gneči priporoča, da se obiskovalci proti stadionu, ki bo vrata odprl ob 19. uri, odpravijo pravočasno. Pri vhodu na stadion naj imajo obiskovalci pripravljene osebne izkaznice in vstopnice, prav tako naj upoštevajo navodila varnostnih in rediteljskih služb ter policistov.

Kot še opozarjajo na Policijski upravi Celje, "je na športno prireditev prepovedano vnašati pirotehnične izdelke, nevarne predmete in da niso dovoljeni transparenti, ki so žaljivi in spodbujajo k nasilju".