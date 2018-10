Tekma za župane: v Mariboru kar 18 kandidatov

V zraku, v morju, v diskoteki, pa na trgih, ulicah in na družbenih omrežjih - županska tekma se je tudi uradno začela. Kandidati za župane in občinske svetnike 212 občin bodo naslednje štiri tedne prepričevali volivce, naj glasujemo zanje. Največja gneča je v mestih, v Mariboru imajo rekordnih 18 županskih kandidatov, v Kopru jih je 13, v Ljubljani 10, na Ptuju 9 in v Kranju 8.