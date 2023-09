Dobrodelna tekma bo potekala pred nabito polnimi Stožicami

Telefonski klic, ki je popestril dan: "1600 vstopnic za dobrodelno nogometno tekmo za civilno zaščito, gasilce, vojake," pravi poveljnik Civilne zaščite za notranjsko, Sandi Curk. "To je občutek, da nisi pomemben, samo, ko te potrebujejo. Vstopnice so pozornost in zahvala."

Curk pravi, da bodo s svojo navzočnostjo sporočili vsem prizadetim, da jih ne bodo pozabili in bodo z njimi tudi v prihodnjih mesecih, če jih bodo potrebovali.

Veselimo se tekme, še bolj pa - ob zgodovinski ujmi - spoznanja , "da je Slovenija ena družina in eno srce, kar se kaže skozi ta prispevek. Mislim, da v evropskem prostoru ne boste našli primerjave".

Tudi mnogi nogometni klubi so po poplavah ostali praktično brez vsega - poškodovana so igrišča, objekti, oprema. Otrokom iz teh klubov bo pomagala Nogometna zveza Slovenije. Generalni sekretar zveze Martin Koželj pravi, da je namen, da se otrok, ki so trenirali v teh klubih, kupi vstopnice in jih povabi na veliki dogodek, "kjer bodo lahko videli v živo nekdanje vrhunske nogometaše, uživali in hkrati dobrodelno pomagali".