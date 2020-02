Tekmovali v kuhanju obare in jo razdelili 5000 obiskovalcem

Druženje z namenom pomagati je glavni smisel Lions Obarjade, ki se je letos na Ptuju tradicionalno odvila že 15. Na humanitarnem karnevalskem dogodku kulinarike, ki ga je obiskalo več kot 5500 ljudi, so razdelili 5000 brezplačnih obrokov, 20 ekip pa se je pomerilo v kuhanju obare. Zbrana sredstva bodo letos šla v roke družinam v stiski in za štipendije nadarjenih otrok iz socialno ogroženih družin.

Preteklo soboto je pod okriljem humanitarnega društva Lions klub Ptuj potekala Obarjada, in sicer ob Etno povorki na Ptuju, ki je sicer največja tovrstna povorka v Evropi. Letos se je na Obarjadi zbralo največ ljudi do zdaj, kar 5500. "Lepo je deliti" –je njen moto, saj je glavni namen dogodka povezati kulinarično ustvarjanje z druženjem in na ta način pomagati tistim, ki so se znašli v stiski.

Letos se je na Obarjadi zbralo 5500 ljudi, največ do zdaj. FOTO: Lions klub Ptuj

Lions organizacija je največja humanitarna, prostovoljska organizacija na svetu, ki je bila pred 100 leti ustanovljena za pomoč slepim in slabovidnim. Letos praznujejo slovenski lioni 30-letnico. —Lions klub Ptuj

Zato je 20 ekip zavihalo rokave in se preizkusilo, kdo skuha najboljšo obaro. Vse, kar so skuhali, so nato brezplačno razdelili med obiskovalce. Ob obari so ponudili še domače tradicionalne dobrote, značilne za ptujsko regijo."Žal je vedno več ljudi lačnih tudi v naši regiji, zato pomagamo tam, kjer lahko. Že tri leta zapored na vsaki Obarjadi razdelimo 4000 brezplačnih obrokov ob kapljici haložana. Na vsaki stojnici se zbirajo tudi prispevki za donacije. Na tak način izpolnjujemo naše poslanstvo, pomagati in delati življenje na Ptujskem boljše," so pojasnili iz društva Lions klub Ptuj. Letos so dodali še en kotel in razdelili več kot 5000 brezplačnih obrokov ter več 100 litrov vina.

Zmagovalci v kuhanju obare. FOTO: Lions klub Ptuj

V kuhanju obare so se najbolje izkazale: ekipa Zavarovalnica Sava, ekipi Dominco in Petovia Avto in ekipa Tiskarna Ekart. Dobrodelni zmagovalci, ki so skupaj zbrali 8.200 evrov, pa so bili: ekipa Lions kluba Ptuj, ki je samo kuhala obaro, jo delila, ni pa tekmovala, ekipa Perutnine Ptuj in ekipa Taluma.

Na Obarjadi so ponujali tudi lokalne izdelke. FOTO: Lions klub Ptuj

Zbrana sredstva bodo letos namenil družinam v stiski in za štipendije nadarjenih otrok iz socialno ogroženih družin, so zagotovili iz društva Lions klub Ptuj.

Operna pevke iz Rusije Ekaterine Potego FOTO: Lions klub Ptuj