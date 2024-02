Tekmovanje, pri katerem ima srce žlahtnejši lesk kot medalje

"V okviru zimske šole v naravi imamo smučanje in že tam malo vidimo, kako in kaj. Če imajo težave z ravnotežjem, jih zagotovo ne damo na tek na smučeh, ena kategorija je tudi krpljanje. Poleti pa večinoma atletika, teki, kolesarstvo, balinanje," našteva.

Specialna olimpiada Slovenije, športno gibanje za osebe z motnjami v duševnem razvoju, je pripravila letošnje največje tekmovanje. 150 športnikov je tekmovalo v alpskem smučanju, smučarskem teku in krpljanju, za najboljše pa je bila to odskočna deska za naslednje veliko tekmovanje – Zimske svetovne igre prihodnje leto v Torinu v Italiji. Slovenijo bo tam zastopalo 18 tekmovalcev – po sedem alpskih smučarjev in smučarjev tekačev ter štirje krpljarji. V Kranjsko Goro so prišli tudi gostje iz Avstrije in zamejstva, skupno pa je tekmovalo 28 ekip.

Otroci v šoli imajo v svoj program vključenih pet ur športne vzgoje na teden in zelo hitro vidiš, kdo je za kam, pravi sogovornik. Pet ur na teden je pravzaprav več kot v rednem osnovnošolskem programu. "Treba je razumeti, da gre za otroke, ki imajo težave morda že s samostojnostjo, in preden se mi pripravimo za telovadbo ali trening, mine 15 ali 20 minut, nato sledi celoten postopek ogrevanja, učenje osnovnih motoričnih vzorcev, zato pet ur na teden sploh ni tako veliko," razloži.

Jarška enota je na Specialno olimpijado prišla s šestimi športniki: eden se je preizkušal v teku na smučeh, trije v krpljanju, dva pa v smučanju. Zanimalo nas je, kakšen pristop uporabljajo pri treningu. "Zelo veliko je prilagoditev. Delal sem tudi v redni osnovni šoli, veliko imam stika z učitelji športne vzgoje in tam so bolj osredotočeni na izboljšanje časa ali tehnike. Pri nas je na začetku zelo veliko tega učenja osnovnih motoričnih vzorcev. Če pelješ otroke z rednih programov na trening, pač piliš podrobnosti, kako izboljšati čas, pri nas pa lahko traja dva do tri mesece, da delaš samo vaje za ravnotežje, da obstojijo na smučkah in ne padejo," opiše razliko.

"Včasih pa telovadbo prav potrebujejo, saj pridejo povsem nasičeni z delom. Pri nas ni tako kot v klasični osnovni šoli, kjer imajo posamezne predmete, pri nas so predmetna področja. Na teden jih je približno pet, razporejena so tako, da je vsako sorazmerno, telovadba je petina tega," pojasni. Ostala področja so denimo razvijanje samostojnosti, splošna poučenost, ki vključuje učenje jezika, matematičnih veščin, veliko je delovne vzgoje, kreativnih znanj, kamor sodita tudi šport in rekreacija.

Tudi samo učenje smučanja je drugačno, pravi. "Poskusiš marsikaj. Uporabljamo pripomočke, veliko je iger, nagrad, da so sploh motivirani. Kajti notranjega interesa, da bi se ukvarjali s športom zato, ker je to zdravo, je procentualno manj. Veseli jih, če gredo kam. Velik pomen ima tudi zunanja motivacija, to je lahko medalja, navijanje staršev, potegnejo jih gledalci, " poudari. "Specialna olimpijada je velik del teh naših druženj. Zvečer pomeni to ples, gredo na kakšno kavo, v širšo družbo. Pomembno je tudi, da gredo za dva dni proč od staršev, delamo na samostojnosti, " pove.

Kojzek pravi, da je obiskal že več mednarodnih iger, kjer so opazili precejšnjo razliko med "zahodnim in vzhodnim svetom", ko so opazovali tekmovalce. "Prišli so Bolgari, Romuni, Madžari, takrat tudi Rusi, in ko smo opazovali te otroke, že na videz ni bilo videti, da bi imeli kakšne večje težave. Bili so povsem osredotočeni na zmage in medalje, medtem ko je bila pri Slovencih, Avstrijcih, Nemcih res vidna inkluzija, torej vključevanje vseh, tudi tistih z največjimi težavami," je izpostavil moto specialno-olimpijskega gibanja Pustite mi zmagati, če pa ne morem zmagati, naj bom pogumen v svojem poskusu.

Koraki in zavoji

Poleg Tatjane, ki se lani uvrstila tudi na poletne svetovne igre, kjer je tekmovala v teku na 400 metrov in v skoku v daljino, se je v krpljanju preizkušal tudi Mihael. "Pred kratkim smo imeli športni dan in smo trenirali v Planici, tam se je zelo izkazal. Dokazal je, kako je sposoben, zato je dobil priložnost, da se izkaže tudi na specialni olimpiadi", pravi učiteljica in trenerka Irena Modrej Mežnar.