Prvo in drugo mesto med dekleti sta osvojili sestri, kdo pa je med fanti postal najboljši mladi voznik? V AMZS-jevem Centru varne vožnje na Vranskem so že šesto leto zapored pripravili tekmovanje za najboljše mlade voznike Slovenije. 10 deklet in 10 fantov, starih do 26 let, se je pomerilo v petih kategorijah.