Telefon, ki zna več, kot pričakujete

Samsung je v novo generacijo Galaxy A serije vključil nabor funkcij pod imenom Izjemna inteligenca, s katerimi želi napredne zmogljivosti približati širšemu krogu uporabnikov. Ključna prednost teh funkcij je, da niso namenjene zgolj občasni uporabi, temveč rešujejo konkretne situacije v vsakdanjem življenju.

Funkcije, ki prihranijo čas

Ena izmed bolj uporabnih novosti je Prepis klica, ki omogoča pretvorbo zvočnih posnetkov v besedilo. To pride prav pri beleženju sestankov, predavanj ali idej na poti. Posneto vsebino lahko pozneje pregledate ali prevedete v enega izmed 22 jezikov, kar dodatno razširi uporabnost. Pri fotografijah je pogosto težava v podrobnostih, ki jih ob zajemu ne opazimo. Funkcija Brisalnik motivov omogoča, da iz posnetka odstranite neželene elemente in fotografijo očistite brez dodatnih aplikacij. Iskanje v Googlu z obkroževanjem pa poenostavi iskanje informacij. Če na zaslonu opazite izdelek ali kos oblačila, ki vas zanima, ga preprosto obkrožite in telefon bo poiskal ustrezne zadetke. Postopek je hiter in ne zahteva preklapljanja med aplikacijami.

Kamera, ki odpravi najpogostejše napake

Oba modela imata 50 MP glavno kamero, ki omogoča kakovostne fotografije v različnih svetlobnih pogojih. Pri Galaxy A57 5G pa izstopa funkcija Najboljši obraz, ki je namenjena skupinskim fotografijam. Telefon iz več posnetkov sestavi eno, pri kateri so izrazi obrazov optimalni. S tem se izognete ponavljanju fotografiranja zaradi zaprtih oči ali neustreznega trenutka. Galaxy A57 5G ima tudi zmogljivejšo ultraširokokotno kamero, kar omogoča širši zajem prizora, medtem ko Galaxy A37 5G ohranja osnovno fotografsko izkušnjo.

Zanesljivost ostaja ključna

Ob pametnih funkcijah ostajajo pomembne tudi osnovne lastnosti. Oba telefona imata baterijo s kapaciteto 5000 mAh, ki omogoča celodnevno uporabo brez pogostega polnjenja. Primerna je tako za delo kot za prosti čas, vključno z gledanjem videov in uporabo aplikacij. Dodatno zaščito prinaša IP68 odpornost proti vodi in prahu, kar pomeni večjo brezskrbnost pri vsakodnevni uporabi. Ne glede na pogoje lahko telefon uporabljate z več zaupanja. Uporabniško izkušnjo dopolnjuje 120-herčni zaslon, ki omogoča gladko delovanje. Galaxy A57 5G ponuja nekoliko bolj napreden prikaz, kar se odraža v boljši vidljivosti in kontrastu.

Dve napravi, različni prioriteti