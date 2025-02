Sodišče: Držanje telefona med vožnjo ni prekršek

Telefon je kradljivec naše pozornosti. In nikjer to ni tako nevarno kot za volanom. "Kadar uporabljamo telefon, so naši reakcijski časi po navadi daljši, manj smo zbrani na samo vožnjo, manj smo zbrani na druge stvari, manj opazujemo okolico, težje predpostavimo neko nesrečo," opozarja Danijel Granda, inštruktor varne vožnje pri AMZS. "Če nekdo drži nekaj drugega v rokah, ali je to sendvič ali je to cigareta ali je to telefon, že pomeni, da se deloma ukvarja z nečim drugim, ne samo s tem, da se osredotoča na vožnjo," dodaja Saša Jevšnik Kafol, namestnica direktorice agencije za varnost prometa.