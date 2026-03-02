'Če pride do povračilnih ukrepov zalivskih držav, je to izjemno nevarno'

Vlada Republike Slovenije je za vrnitev slovenskih državljanov iz Združenih arabskih emiratov zagotovila čarterske polete do Ljubljane. Predvidoma v torek bo iz Omana proti Sloveniji poletelo prvo posebno letalo, v sredo pa sta načrtovana še dva poleta. Prednost bodo imele družine z otroki. Te bo neposredno kontaktiralo Veleposlaništvo Republike Slovenije v Abu Dabiju z natančnimi navodili glede nadaljnjih korakov.

Kot je v oddaji 24UR povedala zunanja ministrica Tanja Fajon, so cel dan zelo aktivno delali na najemu čarterskih letal. "Glavna skrb je varnost naših državljank in državljanov in absolutno razumevanje, da si vsi čim prej želijo domov. Naše številke so odprte, veleposlaništvo v Abu Dabiju zbira informacije." Predvidoma v torek naj bi čartersko letalo poletelo iz Omana proti Ljubljani, še kakšen polet pa, upajo, bodo lahko izpeljali naslednji dan. "Popoldne sem govorila s svojim dobrim prijateljem, ministrom ZAE. Povsem skrbijo za varnost, imajo pa tudi poškodovana letališča, popoldne so bila nekaj ur odprta. Obstaja varnostno tveganje prepeljati ljudi do Omana, do Maskata. Imamo zagotovila za varnost in potrudili se bomo po najboljših močeh. Predvidoma najprej družine z otroki ..."

Pa ostali? Korak za korakom, odgovarja Fajonova. Organizirano, kot to delajo ZAE. Trenutno je tam ujetih 400.000 državljank in državljanov držav EU. Bodo letalo s Slovenci zaradi varnosti spremljala tudi vojaška letala, kot so britanska? "Če bo poletelo iz Omana, mislim, da to ne bo potrebno, bo pa zagotovo potrebno neko varnostno spremstvo na cesti do tam. Če bo odprt zračni prostor v Emiratih, se v povezavi z oblastmi v ZAE trudimo, da bi tudi tam odprli prostor za naš čarterski polet jutri ali v sredo," je še dodala ministrica.

Telefoni gorijo, zaradi odpovedi letov dobivajo tudi več klicev iz Azije. "Naša prioriteta je pomagati ljudem, ki so na kriznih in vojnih območjih, vsi ostali naj sledijo potovalnim nasvetom, agencijam in letalskim družbam. Imamo odprte vse telefonske številke, danes smo dodali še eno prek naše konzularne službe in veleposlaništva v regiji. Najprej torej poziv ljudem, naj ostanejo mirni, smo ves čas v stiku, delujemo preudarno in odgovorno."