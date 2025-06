Telefoni klicnega centra pregorevali: oddane prve vloge za oskrbo na domu

Centri za socialno delo so začeli sprejemati vloge za dolgotrajno oskrbo na domu. Nova pravica naj bi bodočim uporabnikom olajšala vsakdanje življenje in ne bo posegla v njihove mesečne prejemke. Pomoč na domu bo financirana iz posebne blagajne za dolgotrajno oskrbo, sistem pa naj bi v celoti zaživel jeseni. Na 16 vstopnih točkah na območnih centrih za socialno delo sicer še čakajo na vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema. Zaradi vprašanj, povezanih z dolgotrajno oskrbo, pa so dopoldne pregorevali telefoni na številki 114 v vladnem klicnem centru.

V spremstvu prijatelja je na mariborskem centru za socialno delo vlogo za pomoč na domu med prvimi oddala Stanislava Soko. "Sama je, v stanovanju, težko ji je priti do trgovine. To so stari bloki, to je 40 stopnic," je povedal njen prijatelj. "Nimam, da bi vsak dan nekomu plačevala. Penzija je zelo majhna," je priznala Sokova. Glede na svoje zmožnosti bodo upravičenci prejeli od 20 do največ 110 ur pomoči na domu. Prvi korak je oddaja vloge, obrazec lahko izpolnejo elektronsko ali osebno na eni od vstopnih točk. "Obrazce imamo, vloge se lahko podajo, se lahko izpolnijo, nato pa bomo v naslednjih mesecih prišli na dom in podali oceno," je raložila direktorica Centra za socialno delo Maribor Marjana Bravc.

Nato pa bodo predvidoma jeseni izdali tudi prve odločbe, za katere centri za socialno delo potrebujejo še informacijski sistem. "Vse to razvijamo naprej. Če bidi potrebne dodatne okrepitve, bomo tudi kadrovsko to naredili," pojasnjuje pristojni minister Simon Maljevac, ki ob tem vse še enkrat poziva k potrpežljivosti. "To je res kompleksen in velik sistem, ki ga postopoma postavljamo."

V prvih petih urah dneva 250 klicev

Organizacijo pomoči na domu bodo sicer prevzele lokalne skupnosti, občine pa morajo najpozneje do 1. julija izbrati izvajace. Ogromno vprašanj, povezanih s pomočjo na domu in dolgotrajno oskrbo v prihodnje, pa so prejeli tudi v Klicnem centru 114. "Danes smo v prvih petih urah prejeli več kot 250 klicev. Telefoni gorijo," je povedal vodja Klicnega centra 114 Matjaž Florjanc Lukan. "Dolgotrajna oskrba v instituciji je zanimiva, ker ljudje že sprašujejo, kaj bo to pomenilo s 1. decembrom, ko bo možno tudi za upokojence, ki so v domovih za ostarele, uveljavljati dolgotrajno oskrbo," je dodal.

Starostniki FOTO: POP TV icon-expand