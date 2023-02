Telefoni v ambulantah zvonijo v prazno, ponekod odziv šele po 21 klicih

"Po treh, štirih dneh dobim medicinsko sestro, potem pa je tudi časovna omejitev od 9. do 12. ure." "V letu in pol nisem uspel priti do nove zdravnice. Sem klical, pisal na mail, ni bilo odziva, zato sem šel tja osebno." To so izkušnje pacientov, ki so se obrnili na Zagovornika načela enakosti.

"Ljudje s težavami ne morejo več priti v čakalnico in povedati, kaj jim je. To je popolnoma v nasprotju z zakonodajo," je jasen zagovornik načela enakosti Miha Lobnik.

S podobnimi izkušnjami se pacienti obračajo tudi na zastopnico pacientovih pravic. "Težava je telefonski pristop za starejše in tiste, ki računalnikov nimajo ali pa niso računalniško pismeni," ugotavlja Duša Hlade Zore.

Pri Zagovorniku so naključno izbrali 62 ambulant družinske medicine po vsej državi in jih poskusili priklicati. Na prvi telefonski klic se je oglasilo 12 ambulant, torej slaba petina. 30 ambulant se je oglasilo po dveh do petih klicih, 13 pa po 6 do 21 klicih. V desetini ambulant odziva ni bilo.