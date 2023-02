V četrtek se je na ljubljanskega zastopnika pacientovih pravic obrnilo 25 pacientov, od tega kar 12 z enako pritožbo, da ne morejo priklicati ljubljanskih ambulant za osebe brez zdravnika. Telefoni naj bi paciente zvonili v prazno, v zdravstvenem domu Ljubljana pa pravijo, da so linije ves čas delovnika odprte in da so vzpostavili še dodatne.