Telefoni zvonijo v prazno, zdravniki so preobremenjeni z administracijo

A razlogov za neodzivnost je, kot odgovarja mlada zdravnica Marja Biščak Hafner , ki med porodniško dvakrat mesečno prihaja pomagat kolegom v ambulanto za osebe brez izbranega zdravnika, več. Od tega, da prejemajo tudi veliko klicev oseb, ki v tistem trenutku nimajo zdravstvenih težav, pa tudi do povsem tehničnih razlogov. Mlada zdravnica pojasnjuje, da je velikokrat na enem telefonu, ki ga dviguje ena sestra, odprtih več linij. "Šele ko so zasedene vse te linije, pacient dobi ton, da je ambulanta zasedena," pojasni.

Telefoni zvonijo v prazno, nekateri na sprejetje klica čakajo tudi več dni. Ambulante za neopredeljene so namreč zmanjšale število klicev in pisem ljudi, ki so ostali brez zdravnika, pripoveduje zastopnica pacientovih pravic za Ljubljano. Število pritožb zaradi neodzivnosti se je medtem povečalo. "Pacienti se pritožujejo, da kličejo, da se jim ne javljajo, da telefon zvoni v prazno, da ni odzivnosti, da nihče ne pokliče nazaj," našteje zagovornica pacientovih pravic Duša Hlade Zore . Vprašanje, ki se poraja v mislih pacientov, pa: "Kako naj se potem sploh naročimo?"

Iz ZD Ljubljana so sporočili, da posodabljajo telefonijo, ki bi denimo omogočala tudi čakajoči in povratni klic. Še pomembnejša rešitev pa bi bila administrativna razbremenitev. Biščak Hafnerjeva pove, da zdravniki predloge odločevalcem pošiljajo že leta.

"Ukrepi so take narave, da bi zahtevali reorganizacijo in spremembo zakonodajne podlage. Ne bi pa zahtevali finančnih vložkov. Če je politična volja, se lahko interventne ukrepe sprejme precej hitro," meni. Gre za administracijo glede bolniških staležev, napotnic, medicinsko-tehničnih pripomočkov, nalogov za prevoz, povračilo potnih stroškov in invalidskih upokojitev.