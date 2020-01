Telefoniranje med vožnjo: čeprav gledamo, naši možgani ne vidijo

Če voznik telefonira med vožnjo, je to tako, kot bi imel v krvi 0,8 promila alkohola. Med pisanjem SMS-sporočila voznik štirikrat več časa ne gleda na vozišče kot pri normalni vožnji.

Danes je stekla preventivna akcija, med katero bodo policisti še bolj dosledno kot sicer preverjali uporabo telefonov in drugih naprav (tablice, prenosni računalniki, slušalke ...), ki zmanjšujejo voznikovo pozornost med vožnjo. Akcija, ki poteka pod okriljem Javne agencije za varnost prometa (AVP), bo trajala do 26. januarja.

"Voziš? Izklopi telefon ali pa varno ustavi na primernem mestu, opravi telefonski klic in pošlji SMS. Šele nato nadaljuj pot." Nasvet policije je vredno spoštovati; v skrajnem primeru lahko nam ali komu drugemu reši življenje, lahko pa "reši" le našo denarnico.

Uporaba telefona med vožnjo zmanjšuje zbranost voznika in njegovo pozornost na dogajanje na cesti in njeni okolici, zato lahko voznik spregleda ključne informacije iz okolja.

Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo povzroča: – 50 % slabši reakcijski čas voznika,

– počasnejše zaznavanje prometne signalizacije in reakcije,

– daljši zavorni čas,

– zmanjšano zaznavanje okolice in prometa,

– večje tveganje pri odločitvah, kot je npr. zmanjšana varnostna razdalja, manjše prilagoditve razmeram na cesti.

"Če voznik telefonira med vožnjo, je to tako, kot bi imel v krvi 0,8 promila alkohola. Med pisanjem SMS-sporočila voznik štirikrat več časa ne gleda na vozišče kot pri normalni vožnji," opozarjajo na AVP.

Med uporabo mobilnega telefona je uporabnikova pozornost zmanjšana v kar treh vidikih zaznavanja: vidnem, ker je pogled namesto na cesto usmerjen v zaslon telefona, telesnem, ker so roke na napravi namesto na volanu ali krmilu vozila, in miselnem, saj so miselni procesi usmerjeni v dogajanje, ki ga sporoča naprava, še dodajajo.

Ne le, da nezbrani vozniki s telefonom v roki lahko povzročijo hudo prometno nesrečo, velikokrat so odgovorni tudi za zastoje. "Zadnja leta se uporaba mobilnih telefonov, tablic, prenosnih računalnikov, GPS in drugih naprav med vožnjo povečuje. Takšno ravnanje pa ima velik negativen vpliv na potek prometa in prometno varnost," pa opaža policija.

Policija svetuje: Ko voziš, ne uporabljaj telefona!