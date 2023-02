Telefonska številka 080 18 01 aktivna s prvim marcem

V sredo bo začel delovati klicni center za pomoč uporabnikom zdravstvenega sistema. Na brezplačno telefonsko številko 080 18 01 bo lahko poklical vsak, ki ga zanima kateri zdravniki še sprejemajo paciente oziroma kje je ambulanta za zavarovane osebe brez izbranega zdravnika. Minister Bešič Loredan je poudaril, da številka 080 18 01 ne nadomešča številko 112 ali nudi zdravljenje pacientom.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je uvodoma povedal, da z jutrišnjem dnem vzpostavljajo klicni center za podporo uporabnikom zdravstvenega sistema. Gre za pilotno rešitev, ki bo načeloma trajala dva meseca. Telefonske linije se bodo odprle ob 12 uri. Kot odziv na klicno nedostopnost zdravstvenega sistema, so se na ministrstvu za zdravje namreč odločili, da čim prej vzpostavijo nacionalni klicni center, ki bo v prvi fazi nudil splošno pomoč in podporo pri urejanju administrativnih in organizacijskih vprašanj uporabnikov. S klicnim centrom se želijo približati vsem prebivalcem, da telefoni ne bodo zvonili v prazno, ter da bodo v klicnem centru neposredno od prebivalcev pridobili podatke, kam so klicali, kje se jim niso oglasili na telefon, ter da ugotovijo, na kateri točki sistem ne deluje. Vse te informacije bodo zbirali na ministrstvu in jih tudi posredovali tistim, ki se po pričevanju prebivalcev, na telefone ne oglašajo, je pojasnil minister in dodal, da bodo po dveh mesecih vse pregledali, njihova želja pa je, da še pred poletjem ustanovijo pravi nacionalni klicni center, kjer bodo, najverjetneje v okviru ZZZS, pacienti, sedem dni v tednu, od 7. ure do 19. ure, prišli do uporabnih informacij.

icon-expand Danijel Bešič Loredan FOTO: 24ur.com

Cilj pilotnega projekta je, da pomaga uporabniku, ki se mu na telefonske številke v ambulantah nihče ne oglasi, in se ga usmeri drugam. Hkrati bodo zabeležili s kakšnimi težavami se pacienti soočajo. Ključno je, da številka 080 18 01 ne nadomešča številko 112 ali nudi zdravljenje pacientom, je poudaril minister in dodal, da na ministrstvu ne želijo več gledati posnetkov, ki jih prejemajo, da pacienti me morejo priklicati zdravnika oziroma pediatra.

Na ministrstvu je že nekaj časa vzpostavljena delovna skupina za dostopnost in enakopravnost do zdravstvenih storitev, v katero so vključeni zveza organizacij pacientov, zdravniška zbornica, ZZZS in NIJZ. Končni cilj skupine je vzpostavitev enotnega državnega klicnega centra po vzoru estonskega ZZZS.

Vesna Marinko, z direktorata za zdravje na ministrstvu, je pojasnila, da se v Sloveniji soočamo z velikimi izzivi v zdravstvu. Klicni center je namenjen osebam, ki imajo težave pri dostopu do klicev v ZD, ne uspejo pridobiti informacije o naročanju na pregled, informacij o lokacijah ambulant za neopredeljene zavarovane osebe. Na voljo so sicer javno dostopni podatki o prostih zdravnikih, pediatrih, ginekologih in zobozdravnikih ter ambulantah, ki pa jih ljudje v zadostni meri ne prepoznajo oziroma uporabljajo, je povedala. Gre predvsem za starejše, ki niso vešči uporabe računalniških aplikacij, zato želijo z vzpostavitvijo klicnega centra nuditi večjo dostopnost do zdravstvenih storitev, je dodala. Hkrati pa želijo tudi nekoliko razbremeniti posamezne zdravstvene izvajalce neposrednega komuniciranja glede posameznih vprašanj. Pojasnila je, da bo klicni center v prvi fazi nudil splošno pomoč in podporo pri administrativnih in organizacijskih vprašanjih. Klicni center bo namenjen tako obveščanju kot osveščanju prebivalca, nudil pa bo tudi podporo v konkretnih posameznih situacijah, v katerih se posamezniki znajdejo zaradi kompleksnosti sistema. Sekundarni cilj končnega nacionalnega klicnega centra pa bo vzpostavitev državnega klicnega centra, ki bo združeval vse storitve na enem mestu v okviru ZZZS po zgledu Estonije, je pojasnila.

icon-expand Vesna Marinko FOTO: 24ur.com

V klicnem centru bodo za pomoč uporabnikom na voljo izkušeni agenti, je povedala Marinkova in dodala, da bo skupaj pokritih okoli 40 linij, na voljo pa bo brezplačna številka 080 18 01. Klicni center bo na voljo vsak delovnik od 9. do 16. ure. V prvi fazi bo klicni center tako po njenih besedah nudil informacije glede ambulant za neopredeljene zavarovane osebe, pomoč pri iskanju zdravnikov, ki še sprejemajo paciente, pa tudi informacije o drugih klicnih centrih, ki nudijo druge vrste podpore - podpora za uporabnike eZdravja (080 72 99), pomoč uporabnikom pri elektronskemu naročanju na zdravstvene storitve (080 24 45). Klicni center pa bo beležil tudi težave ljudi glede dostopnosti in druge potrebe, da jih bodo lahko v naslednji fazi sistemsko naslovili in ljudem ponudili tisto, kar si želijo in pričakujejo od zdravstvenega sistema, je dodala Marinkova.