Telekom Slovenije dokazuje, da ima veliko srce

Sodelavke in sodelavci Telekoma Slovenije so ob predaji donacije izoblikovali prav posebno in simpatično srce, ki odraža srčnost in skrbnost podjetja, vanj pa so v sredino postavili Anito Ogulin in Špelo Fortin.

»V Sloveniji je veliko humanitarnih društev, ki s srčnostjo posameznikov rešujejo najhujše stiske in zadovoljujejo najnujnejše življenjske potrebe – potrebe po hrani. Vendar je napočil čas, ko to ni več dovolj. Revščina vpliva na izobrazbo, na doseganje družbenih ciljev, na neustrezne bivanjske razmere, povzroča izločenost in izključenost otrok iz družbe – enostavno jim odvzame možnosti pridobivanja znanj in vrednot, ki bi jim v življenju pomagale preseči začarani krog revščine. Z Verigo dobrih ljudi želimo zgraditi zdravo jedro naše družbe, ki bo zmoglo uloviti tudi tiste, ki za trenutek izgubijo tla pod nogami, in jim ponuditi novo priložnost. To nam ne bi uspelo brez donacij podjetij in posameznikov, tako da se Telekomu Slovenije iz srca zahvaljujem za donacijo 10.000 evrov. Tovrstna pomoč, ki jo Telekom Slovenije nesebično izkazuje že mnogo let, nam resnično ogromno pomeni,« je ob predaji donacije poudarila Anita Ogulin.

Donacijo je Aniti Ogulin v imenu Telekoma Slovenije skupaj z zaposlenimi v četrtek, 12. decembra, predala Špela Fortin, ki je ob tem dejala, da je »praznični december čas, ko delimo veselje z drugimi. Je pa tudi čas, ko se med seboj še tesneje povežemo in stopimo skupaj. V Telekomu Slovenije delimo toplino in veselje v največji družini uporabnikov, srčno pa pomagamo in držimo skupaj tudi z družinami v stiski. Tudi zato smo v letošnjem decembru pristopili k projektu Veriga dobrih ljudi, z različnimi aktivnostmi pa sicer pomoči potrebnim pomagamo skozi vse leto.«

V letošnjem decembru so v Telekomu Slovenije z darili pomagali tudi pri obdarovanju otrok in starostnikov v akcijah Trije zimski botri in Božiček za en dan.

Sodelavke in sodelavci v Skupini Telekom Slovenije pomagajo tudi prek Srčnega sklada

Zaposleni v Skupini Telekom Slovenije so že mnogokrat dokazali, da imajo veliko srce. Ob dogodkih, ki jih pretresejo, stopijo skupaj in prizadetim pomagajo po najboljših močeh. Tako so z namenom, da olajšajo stisko otrok sodelavk in sodelavcev, ki so ostali brez enega od staršev, ali pa so huje bolni in potrebujejo daljše zdravljenje, ki je povezano z visokimi stroški, ustanovili interni sklad, ki so ga poimenovali – Srčni sklad. Vanj vsak mesec sredstva prispevajo zaposleni.

V Telekomu Slovenije so aktivni v mnogih družbeno odgovornih projektih

Sicer pa v Telekomu Slovenije aktivno pomagajo v številnih družbeno odgovornih projektih. Tako so v oktobru, ki je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, skupaj s Samsungom 10.000 evrov donirali Združenju Europa Donna Slovenija, novembra, ki je mednarodni mesec osveščanja o raku prostate, pa sta podjetji 5.000 evrov donirali Slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan. V Telekomu Slovenije so v letošnjem letu z donacijo pomagali tudi za zdravljenje dečka Krisa, v okviru humanitarne akcije Slojenčki, ki je namenjena zbiranju sredstev za obnovo opreme porodnišnic in medicinskih aparatov za novorojenčke, pa so junija letos Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna ter Oddelku za perinatologijo UKC Maribor podarili dva CTG-aparata. 20.000 evrov je Telekom Slovenije doniral tudi Rdečemu križu Slovenije, in sicer za obnovo doma Mladinskega zdravilišča in letovišča Debeli rtič za bolj kakovostno letovanje otrok, ob tem pa podjetje že vrsto let sodeluje tudi z društvi za pomoč ljudem v stiski, kot sta Samarijan in Sopotnik, podpira TOM telefon za pomoč otrokom v stiski, z donacijo pa so pomagali tudi Fundaciji za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ki deluje v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije. To je le nekaj izmed letošnjih družbeno odgovornih aktivnosti podjetja.

Telekom Slovenije kot vodilni slovenski operater skozi vse leto aktivno vrača družbi, v kateri deluje, ter kot donator pomaga številnim humanitarnim organizacijam, projektom in pomoči potrebnim posameznikom, v okviru svojih družbeno odgovornih aktivnosti pa tudi izobraževalnim, kulturnim ter športnim organizacijam in dogodkom. Aktivno podpira projekte za mlade, kot sta Bralna značka in Vesela šola, kulturne ustanove in dogodke, kot so Ljubljanski mednarodni filmski festival (Liffe), Lutkovno gledališče Ljubljana, Festival Ljubljana in SNG Maribor ter številne športne zveze in športnike.

