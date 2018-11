Telekom Slovenije znova obiskali kriminalisti

Kriminalisti so preiskavo začeli zaradi obvestila hrvaškega Urada za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok), pri nas pa jo usmerja specializirano državno tožilstvo. V Telekomu Slovenije se na vprašanja časnika o kriminalistični preiskavi niso odzvali, prav tako niso pojasnili, zakaj se je iz družbe poslovil Rojs, ki velja za tesnega sodelavca predsednika uprave družbe Rudolfa Skobeta .

Po informacijah Dela so kriminalisti Telekom prvič obiskali oktobra v okviru hišnih preiskav, ki so potekale tudi v Kopru, Mariboru in na Hrvaškem, prejšnji teden pa je vabila na pogovore s preiskovalci dobil nov krog zaposlenih.

Viri iz Telekoma Slovenije so za Delo opozorili, da je težava v številnih precenjenih storitvah družb, ki so delale za Telekom in s tem izčrpavale družbo.

Rojs se je sicer prejšnji teden s Telekomom po dolgih letih formalno razšel sporazumno, zato mu je pripadla tudi odpravnina, še poroča Delo. Skobe njegovega odhoda ne komentira, prav tako ne odgovarja na vprašanja, kaj je vedel o Rojsu očitanih nepravilnostih.

Policija vodi predkazenski postopek proti petim slovenskim državljanom in enemu hrvaškemu, šlo naj bi za podjetnika iz Umaga, preiskuje pa več sumov storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja ter pranja denarja.

Na Nacionalnem preiskovalnem uradu so pojasnili, da so osumljeni kazniva dejanja storili tako, da so kot odgovorne osebe več gospodarskih družb s sedežem v Sloveniji plačevali lažne storitve, ki jim jih je na podlagi ponarejenih računov zaračunaval hrvaški državljan, ki je prek družbe Barnes & Bell, registrirane na območju Velike Britanije, pral denar z veriženjem transakcij, torej prek navideznih poslov in nakazovanja denarja slamnatim podjetjem.

Po oceni kriminalistov so si osumljenci pridobili premoženjsko korist v skupni vrednosti okoli 1,6 milijona evrov. Posel, šlo naj bi za najem optičnih storitev v družbi Barnes & Bell, je bil menda fiktiven.