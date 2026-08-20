Telekom Slovenije s štirimi novimi nadzorniki

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 79,4 odstotka kapitala z glasovalno pravico, je nadzornike, ki bodo nasledili Žigo Debeljaka, Marka Boštjančiča, Alenko Čok Pangeršič in Matejo Čuk Orel, imenovala na nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Igor Hustić je bil predlagan že v prvotnem predlogu vodstva, Pavel Reberc, Andreja Strnad in Mark Pogačnik pa so bila nova imena. Prvotno je bilo predlagano, da bi bili Boštjančič, Čok Pangeršič in Čuk Orel imenovani za nov mandat.

Novoimenovani nadzorniki bodo štiriletni mandat začeli 9. septembra.