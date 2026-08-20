Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Telekom Slovenije s štirimi novimi nadzorniki

Ljubljana, 20. 08. 2026 13.06 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
STA
Telekom Slovenije

Delničarji Telekoma Slovenije so na skupščini na nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga v nadzorni svet družbe imenovali Igorja Hustića, Pavla Reberca, Andrejo Strnad in Marka Pogačnika. Potrdili so predlagano dividendo v višini 4,60 evra bruto na delnico.

Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 79,4 odstotka kapitala z glasovalno pravico, je nadzornike, ki bodo nasledili Žigo Debeljaka, Marka Boštjančiča, Alenko Čok Pangeršič in Matejo Čuk Orel, imenovala na nasprotni predlog Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Igor Hustić je bil predlagan že v prvotnem predlogu vodstva, Pavel Reberc, Andreja Strnad in Mark Pogačnik pa so bila nova imena. Prvotno je bilo predlagano, da bi bili Boštjančič, Čok Pangeršič in Čuk Orel imenovani za nov mandat.

Novoimenovani nadzorniki bodo štiriletni mandat začeli 9. septembra.

Preberi še Kdo bo upravljal z državnimi milijardami?

Skupščina je sprejela predlagani sklep, da družba od 53,5 milijona evrov bilančnega dobička za dividende nameni 29,9 milijona evrov oz. 4,60 evra bruto na delnico.

Preostali del bilančnega dobička bo ostal nerazporejen kot preneseni dobiček, o njegovi uporabi bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Delničarji so poleg tega med drugim upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu podelili razrešnico.

kadrovanje nadzorniki telekom slovenije

So smernice za prehrano v vrtcih in šolah diskriminatorne do etičnih veganov?

Od ribolova do golfa: obisk košarkarjev priložnost za promocijo Slovenije

24ur.com 26 milijonov dobička bodo delili po štiri evre na delnico
Cekin.si Delničarjem Telekoma se obeta nekoliko višja dividenda kot lani
24ur.com Telekom Slovenije s štirimi novimi nadzorniki na predlog SDH, med njimi Debeljak
24ur.com Sloveniji v žep 5,4 milijarde evrov do leta 2034
24ur.com Upokojenci pozivajo k uskladitvi pokojnin: Vlada ne upošteva inflacije
24ur.com NLB za dividende za zdaj 55 milijonov evrov, imenovani štirje novi nadzorniki
24ur.com Sloveniji iz Mehanizma za okrevanje in odpornost še 41 milijonov
Priporoča
  • Parkside garden 1
  • Parkside garden 2
  • Parkside garden 3
  • Parkside garden 4
  • Parkside garden 5
  • Parkside garden 6
  • Parkside garden 7
  • Parkside garden 8
  • Parkside garden 9
  • Parkside garden 10
  • Parkside garden 11
  • Parkside garden 12
  • Parkside garden 13
  • Parkside garden 14
  • Parkside garden 15
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Krog
20. 08. 2026 13.50
Ko so reflektorji usmerjeni drugam, se v ozadju najlažje kadruje. Musarjeva, Stevanović … in medtem se državna podjetja polnijo z "našimi".
Odgovori
0 0
Jožajoža
20. 08. 2026 13.49
Spet bo nORAtv dobila na leto od Telekoma 200 000 evrov na mesec.ljudje ,to moramo tej mafiji preprečiti.
Odgovori
-1
0 1
Bolfenk2
20. 08. 2026 13.55
Važno da se RTV prispevek ukine
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Tako velika sta že sinova Justina Timberlaka
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Nekoč zgled zdrave prehrane, danes v boju z otroško debelostjo
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
Večina staršev na to pozabi: otroška soba lahko močno vpliva na uspeh v šoli
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
Zakaj starše danes tako skrbi za varnost otrok?
zadovoljna
Portal
25-letna vplivnica pridržana zaradi suma izdelave in prodaje pornografskega gradiva na spletu
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Pozabite na črne balerinke, bordo barva osvaja jesen
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
Policisti šokirani nad vedenjem fanta Hayden
Pia Filipčič: 'Najtežje je bilo sprejeti samo sebe'
Pia Filipčič: 'Najtežje je bilo sprejeti samo sebe'
vizita
Portal
Niso ne jajca ne slanina: zdravnik razkriva, kaj najhitreje zvišuje raven holesterola in kaj je lahko usodno za zamaščena jetra
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Kaj pomenijo povišani levkociti v vaši krvni sliki?
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Hipokalcemija: Prepoznajte tihe znake in simptome pomanjkanja kalcija
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
Tri napake pri telovadbi, ki kratijo vaš nočni počitek
cekin
Portal
Pomembni datumi za upokojence do konca leta 2026
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Koliko stane letalo, s katerim je Luka Dončić v Slovenijo pripeljal zvezdnike Lakersov?
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Pripravite se na dražjo jesen: kruh, sir in zelenjava bodo med prvimi na udaru
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
Koliko časa bi preživeli brez plače? Naredite preprost izračun
moskisvet
Portal
V Dolomitih ponoreli za krofi: vplivneži iz mirne gorske koče naredili turistično mravljišče
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Vsi so ga gledali: Američana v Benetkah prekršila strogo pravilo
Komaj osem mesecev in konec: Zvezdnica znova samska
Komaj osem mesecev in konec: Zvezdnica znova samska
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
Poročila se je s Turkom, družina je bila proti: Ko ga je pripeljala domov, jih je čakalo presenečenje
dominvrt
Portal
Videti je nedolžno, a pri tem priljubljenem zelišču velja nekaj previdnosti
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
Nenavaden bivalni eksperiment: Kako pretentati usodo in staranje?
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
To domače opravilo je videti preprosto, a lahko gre hitro zelo narobe
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
Iz nekdanjega vodnega rezervoarja ustvarili dom, ki jemlje dih
okusno
Portal
Razkrivamo recept: edinstvena torta, ki bo letos uradna sladica priljubljenega festivala
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Okusno kosilo v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Ne za juho ali omako: zrele paradižnike raje uporabite za odlično brezmesno kosilo
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
Najpreprostejši golaž, kar jih boste pripravili: vse skupaj gre kar v pečico
voyo
Portal
Blanca
Dekliščina
Dekliščina
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Območje brez signala
Območje brez signala
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907