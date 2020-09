Telekom Slovenije zagnal prodajo TS Media, bodo Madžari prvi kupci?

Prav TS Media, ki jo Telekom Slovenija zdaj prodaja, je sprva izdajala tudi televizijo Planet TV, ki prehaja v roke Madžarom. 7. julija je Telekom Slovenije podpisal pogodbo o prodaji Planeta TV madžarski medijski družbi TV2 media. Kupnina za 100-odstotni lastniški delež znaša pet milijonov evrov. Nadzorniki so v četrtek podali soglasje k sklenitvi pogodbe o prenosu pogodb z družbo TV2 Media. Na podlagi pogodbe bo, kot je to že bilo dogovorjeno v prodajni pogodbi, družba TV2 vse svoje pravice in obveznosti prenesla na svojo hčerinsko družbo TV2 Adria, ki bo kot prevzemnica vstopila v vse pravice in obveznosti družbe TV2.

Neuradno naj bi ravno ta madžarska družba imela velik interes za nakup paketa TS Medie, saj bi s tem dobili močno digitalno prisotnost v Sloveniji. Tako, kot je bila v preteklosti opravljena povezava med Siolom in Planet TV, neuradno govorijo, da se ta povezava med Telekomom in TV2 media ne bo skrhala in naj bi madžari še vedno imeli močno prisotnost na enemu največjih digitalnih medijev v državi. Prav tako neuradno nekateri govorijo, da naj bi Madžari že med prodajo Planet TV namignili, da bi želeli celotni medijski steber, ki je v lasti Telekoma. Kakršno koli potencialno dogovarjanje med Telekomom in TV2 media, pa je zakrito s tančico poslovne skrivnosti.