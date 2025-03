Telekom Slovenije vsem uporabnikom omogoča gigabitne hitrosti optičnega interneta in uvaja napredne samodejne podnapise na NEO

Gigabitne hitrosti odslej pri vseh paketih NEO na optiki

V Telekomu Slovenije so se odločili izrazito povečati hitrosti na optiki. Sedaj bodo vsi naročniki paketov NEO in Net na optiki, kot prvi na našem trgu, imeli omogočen internet do 1 Gbit/s, pri tem pa ostaja enaka privlačna in enotna cena 29,99 EUR za do 2 leti. Po želji in skladno s tehnološkimi možnosti bodo lahko uporabniki doplačali še za višje prenosne hitrosti do 5 Gbit/s, tako v smeri od uporabnika in k uporabniku, torej 5/5 Gbit/s. V Telekomu Slovenije že preizkušajo še zmogljivejše povezave. Ob vsem tem Telekom Slovenije še naprej omogoča takojšen priklop ob naročilu storitev.

NEO uvaja samodejne podnapise za vse, tudi za ranljive skupine

Strokovnjaki Telekoma Slovenije so v sodelovanju s Fakulteto za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani razvili napredno rešitev, s katero NEO nudi samodejno ustvarjene podnapise. Sistem prepoznava izgovorjeno in s pomočjo umetne inteligence ustvari kakovostne podnapise. Podprti so slovenski podnapisi za slovensko govoreče programe in angleški podnapisi za angleško govoreče programe. Storitev je na voljo ob ogledu nazaj, v prihodnosti pa bo tudi pri TV v živo.

"Poleg izboljšane dostopnosti za osebe z okvarami sluha pride funkcija prav tudi v številnih drugih situacijah. Na primer, če gledate televizijo v hrupnem okolju, prav tako je uporaba podnapisov koristna pri učenju jezika, saj si lažje zapomnite nove izraze in pravilno izgovorjavo. Funkcija samodejnih podnapisov je dobrodošel dodatek k funkcionalnosti NEO multimedijske platforme oziroma ena tistih, ki se jih bo marsikdo razveselil. Nobenega dvoma ni, da jo boste z veseljem uporabljali, Telekom Slovenije pa s to nadgradnjo drži obljubo o stalnem nadgrajevanju NEO izkušnje," je poudarila Katja Šajnovič, direktorica Razvoja poslovanja v Telekomu Slovenije.

Mladen Veršič, predsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije: "Pozdravljam prelomni korak Telekoma Slovenije k večji vključenosti tisoče ljudi v naši državi, ki imamo težave s sluhom. Samodejni podnapisi na platformi NEO so izjemnega pomena za gluhe in naglušne, saj omogočajo lažje spremljanje TV-vsebin. To je velik napredek za dostopnost in enakopravnost. Veseli nas tudi, da so pri Telekomu Slovenije prisluhnili našim povratnim informacijam s storitvijo in bodo tudi v prihodnje njene zmožnosti še nadgrajevali."

Trenutno so podnapisi na voljo na naslednjih programih:

- TV SLO 1

- TV SLO 2

- POP TV

- Kanal A

- Planet TV

- Planet 2

- Gold TV

- Arena Sport 1

- Arena Sport 1 Premium

- Sport TV

- Nova 24 TV

- Docubox (tudi v angleškem jeziku)

- Fox News (tudi v angleškem jeziku)

Nabor programov se bo še povečal. Več podrobnosti o vklopu podnapisov in samodejnih podnapisih.

Enotna NEO izkušnja na vseh zaslonih in napravah odslej še boljša

Telekom Slovenije je ob tej priložnosti predstavil tudi prenovljeni storitvi NEO.io za ogled TV vsebin preko interneta ter NEO TV Lite za ogled TV vsebin na pametnih televizorjih. Novost je izboljšano delovanje ter poenotena uporabniška izkušnja na vseh zaslonih – TV, računalniku, pametni televiziji in mobilnih napravah.



***

O Telekomu Slovenije

Telekom Slovenije je vodilni slovenski ponudnik najsodobnejših IKT-storitev in rešitev. Nenehno skrbi za razvoj in med prvimi v regiji uvaja nove inovativne tehnologije. Uporabnikom zagotavlja odlično uporabniško izkušnjo in vrhunske, zanesljive storitve, ki so skladne z njihovimi potrebami in pričakovanji in nudijo izvrstno razmerje med kakovostjo in ceno. Uporabniki omrežje Telekoma Slovenije ocenjujejo kot najboljše v slovenskem prostoru (Vir: Brand Track, jesen 2024).

Več na www.telekom.si.

O NEO Telekoma Slovenije

NEO je večkratno mednarodno nagrajena multimedijska platforma, ki so jo v Telekomu Slovenije zasnovali z mislijo na prihodnost. Z nenehnimi inovacijami ostajajo prva izbira uporabnikov, ki si želijo najboljše TV-izkušnje. NEO je tudi edina platforma z glasovnim modelom v slovenščini in je rezultat razvoja strokovnjakov Telekoma Slovenije. Glasovni model je prilagojen slovenskim uporabnikom in vsebuje napredne algoritme za obdelavo naravnega jezika za razumevanje uporabnikovih ukazov ter strojno učenje za prilagajanje in izboljšanje storitve na podlagi zbranih podatkov o uporabniških preferencah. Platforma NEO ima več kot 300.000 uporabnikov, ki na leto izrečejo že več kot 200 milijonov govornih ukazov.





Naročnik oglasne vsebine je Telekom Slovenije.