26 milijonov dobička bodo delili po štiri evre na delnico

Na ravni skupine je dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) znašal 240,3 milijona evrov, kar je pet odstotkov več kot leta 2023. Dobiček iz poslovanja je na ravni skupine Telekom Slovenije znašal 72,8 milijona evrov, kar je 14 odstotkov več kot leto prej.

Revidirano letno poročilo skupine in družbe Telekom Slovenije za lansko leto je na sredini seji potrdil Telekomov nadzorni svet. Prihodki od prodaje so znašali 712,4 milijona evrov, kar je tri odstotke več kot leta 2023.

Skupina je do konca lanskega leta v primerjavi s koncem leta 2023 povečala število mobilnih uporabnikov za štiri odstotke. Prav tako je glede na zadnji dan predlanskega leta za štiri odstotke povečala število fiksnih širokopasovnih in TV priključkov, so v Telekomu strnili lansko poslovanje.

Bilančni dobiček družbe Telekom Slovenije se je ob koncu lanskega leta ustavil pri 58,27 milijona evrov, uprava in nadzorni svet pa predlagata, da se ga 25,99 milijona evrov uporabi za izplačilo dividend. Brez upoštevanja lastnih delnic bi to po pojasnilih podjetja predstavljalo izplačilo dividende v višini štiri evre bruto na posamezno delnico.

Preostali del bilančnega dobička v višini 32,28 milijona evrov bi po predlogu uprave in nadzornikov ostal nerazporejen kot preneseni dobiček in bi se o njegovi uporabi odločalo v naslednjih poslovnih letih.

"Predlog uporabe bilančnega dobička zasleduje cilj dividendne politike, da bo za izplačilo dividend namenjenih 30 do 50 odstotkov čistega dobička skupine Telekom Slovenije, upoštevaje finančni položaj in obseg investicij. Predlagana dividenda predstavlja 47 odstotkov čistega dobička skupine Telekom Slovenije," so še zapisali v sporočilu.