Slovenija

Telekomu nagrada za najboljše omrežje

Ljubljana, 09. 10. 2025 20.08 | Posodobljeno pred 14 dnevi

STA , M.V.
6

Družba Telekom Slovenije je prejela pet mednarodnih nagrad Speedtest Award, ki jih podeljuje eno vodilnih svetovnih podjetij za testiranje internetnih povezav Ookla. Med drugim so prijeli nagrado za najboljše mobilno omrežje v Sloveniji. Kot poudarjajo pri Telekomu, so priznanja rezultat večletnega dela strokovnih ekip in strateških vlaganj.

Telekom Slovenije je prejel nagrade Speedtest Award za najboljše in najhitrejše mobilno omrežje v Sloveniji, za mobilno omrežje z najboljšo pokritostjo, za najboljšo mobilno igralno izkušnjo in za najboljšo mobilno video izkušnjo, so razkrili na današnjem dogodku v Ljubljani.

Te nagrade temeljijo na analizi podatkov za obdobje prvega letošnjega polletja, ki je zajemala več kot 1,2 milijona testnih meritev in več kot 25 milijonov podatkov o pokritosti.

"Osvojiti eno nagrado trgu je zelo impresivno in precej redko, toda osvojiti pet na posameznem trgu pa je poseben dosežek," je poudaril predstavnik podjetja Ookla Luke Kehoe.

Nagrada za najboljše mobilno omrežje temelji na oceni povezljivosti, ki zajema različne kazalnike zmogljivosti omrežja, med drugim hitrost, zakasnitev in kvaliteta dejavnosti, kot je brskanje po spletu in gledanje pretočnih video vsebin.

Med ključnimi ugotovitvami analize je Kehoe izpostavil, da je razvoj Telekomovega omrežja prispeval k napredku Slovenije na področju mobilnih omrežij v mednarodnih primerjavah.

Med drugim se je Slovenija po podatkih podjetja Ookla poleti zavihtela na osmo mesto glede hitrosti mobilnih omrežij.

"Osmo mesto je odličen rezultat," je v izjavi za medije ob robu dogodka dejal direktor oddelka Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Matjaž Beričič. Kot je pojasnil, so v okviru modernizacije omrežja v zadnjih petih letih pri Telekomu za več kot faktor tri povečali hitrosti mobilnega omrežja.

Po Beričičevih besedah je bila modernizacija rezultat dela številnih strokovnih ekip. S tehnologijo 4G trenutno pokrivajo 99 odstotkov prebivalstva Slovenija, s 5G pa 93 odstotkov, pri čemer je cilj do konca leta zagotoviti 99-odstotno pokritost.

Kot je poudaril, je bila modernizacija potrebna tudi zaradi rasti mobilnega podatkovnega prometa.

Pomembno gonilo rasti prenosa podatkov v zadnjih letih pa je predstavljala umetna inteligenca, je v izjavi za medije povedala članica uprave Telekom Vesna Prodnik. V okviru modernizacije omrežja jim je uspelo postaviti trdne temelje za prihodnji razvoj, je ocenila.

"Omrežja, ki ne bodo pripravljena za dobo umetne inteligence, ne bodo mogla izpolniti vseh tehnoloških zahtev, ki jih ta postavlja. Mislim, da smo danes dobili priznanje za doseženo prvo stopnico," je povedala.

Kot je dejala, so na prejete nagrade v družbi zelo ponosni, tudi zato, ker da predstavljajo neodvisne mednarodne meritve.

"Telekom Slovenije je s svojimi investicijami v preteklih letih postal gonilo digitalnega napredka Slovenije in omrežje, ki ima vse te nagrade, je garancija za končne uporabnike, da bodo imeli najboljšo storitev, ki jo potrebujejo in ki jo želijo v prihodnje," je dejala.

Kot so v sporočilu za javnost navedli pri Telekomu, prejeta priznanja sovpadajo z načrti skupine za nadaljnji razvoj. Tako v prihodnjem letu načrtujejo investicije v višini 217 milijona evrov, ki bodo usmerjene v nadaljnjo modernizacijo omrežja, razvoj digitalnih in IKT-storitev ter krepitev tržnega položaja.

osservatore
10. 10. 2025 14.32
Kako telekom? Pri nas vsi operaterji trdijo, da imajo najboljše omrežje in neke nagrade.
Smuuki
10. 10. 2025 13.06
+2
Našo vas 60 hiš prečka železnica, avtocesta, 400 kw daljnovod. Imamo tel povezavo po starih bakrenih žičkah ki so že nedelujoče. Max 1 priključen tv pa še to se menjujejo ruterji na mesečni ravni. 3 tedne dela 1 teden počiva. Poznamo že vse telekomove serviserje. Zdaj pa berem hvalospeve telekomu. To lahko prodajate ljubljančanom ki nikamr ne odpotujejo iz mesta. Vsi drugi tej laži ne verjamemo. Še hujše pa je. Če je to najboljše smo že nižje od kube in venezuele. Vedno pogosteje se vprašam zakaj smo zapustili avtroogrsko in se spajdašili z balkanom? Ta poteza nas je pahnila v srednji vek. Ena večjih napak tega prostora
Smuuki
10. 10. 2025 12.57
+1
Če je to najboljše omrežje me res zanima kako izgleda delujoče omrežje povsod. Kako bi pa takega imenovali?
Smuuki
10. 10. 2025 12.55
+1
Bodimo realni. 40 km iz ljublane ne vemo kako izgleda optični priključek. Po celu Sloveniji sive cone kjer se z mibilnim telefonom ni mogoče pogovarjati. Ni signala. A zdaj je ta hendikep za hvalit? Posočje, idrijsko, kočevsko ni signala. Med logatcem in vrhniko po stari cesti prekine. Še veeeelikoje za postoriti. Izgleda da ocenjujete samo ljubljano
Julijann
10. 10. 2025 08.14
+2
Haha. Tu smo vsi pri Telekomu. Internet počasen, ker se ne posodablja. Obljubljeno je, da naj bi Rune kopal za optiko čez leta. Od ostalih ponudnikov si na voljo pa le krožniki. Ja, res smo neverjetno pokriti po tej mali državi.
pager
09. 10. 2025 21.30
+1
ne vem kako imate urejeno v slo, sam vprašam a po tem mobilnem omrežju (ne)laufajo tud alarmi na vaše telefone
