Telemach bi prevzel tudi vse obveznosti T-2

Telemach Slovenija bi ob prevzemu večinskega deleža telekomunikacijskega operaterja T-2 zagotovil, da bo T-2 izpolnjeval svoje obveznosti, pravijo v Telemachu in dodajajo, da to vključuje tudi obveznost do SDH. Ta je zaradi dolga T-2 vložil zahtevo za stečaj, narok za začetek postopka je razpisan za četrtek, a si ves čas prizadeva za dogovor.

Telemach Slovenija je v torek s podjetjem Garnol – tega obvladuje Jurij Krč, sicer tudi prokurist T-2 – sklenil pogodbo, skladno s katero namerava pridobiti najmanj 98,06-odstotni delež v telekomunikacijskem operaterju T-2. Po opravljenem skrbnem pregledu nameravata družbi v prihodnjih tednih podpisati pogodbo o nakupu poslovnih deležev, za dokončanje posla pa bodo potrebna tudi soglasja pristojnih regulatorjev. Danes so v Telemachu pojasnili, da bi kot večinski družbenik zagotovili, da bo telekomunikacijski operater T-2 izpolnjeval svoje obveznosti, kar vključuje tudi obveznosti do Slovenskega državnega holdinga (SDH). Ta trdi, da mu družba dolguje vsaj 65 milijonov evrov, in sicer iz naslova posojila bank leta 2007 v višini 120 milijonov evrov takratnima lastnikoma T-2, holdingoma Zvon 1 in Zvon 2 za izgradnjo optičnega omrežja. Krč medtem trdi, da SDH zlorablja institut stečaja, da bi zakril svoje napake in dosegel prodajo T-2 kot poslovne celote, ker se z zastavljenim premoženjem ne more poplačati.

V SDH, kjer posameznih aktivnosti, ki jih izvajajo z namenom poplačila terjatev, ne razkrivajo, so danes za STA ponovili, da si v vseh fazah izterjave dolga do svojih dolžnikov prizadevajo z dolžniki skleniti dogovor oziroma sporazum za poplačilo terjatev brez nepotrebnih sodnih in drugih postopkov prisilne izterjave. Neuradno naj bi kljub za četrtek sklicanem naroku o začetku stečajnega postopka med SDH in T-2 še vedno tekla tudi pogajanja o višini dolga telekomunikacijskega operaterja do upravljavca državnega premoženja. Ali bo narok na okrožnem ljubljanskem sodišču v četrtek tudi dejansko izveden, tako kljub nameri Telemacha za prevzem T-2 ni znano. Družba T-2, ki je bila ustanovljena leta 2004, je lani zabeležila 115,6 milijona evrov prihodkov in 5,9 milijona evrov čistega dobička. Po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS ima pri mobilni telefoniji sedemodstotni, pri širokopasovnem dostopu do interneta 21,9-odstotni in pri IP TV 32,7-odstotni tržni delež. Večinski lastnik T-2 je podjetje Garnol, ki ga obvladuje Krč, preostali del je v lasti podjetij Gratel in Loka Invest, ki sta v stečaju.

Telemach je jeseni 1999 ustanovilo več slovenskih podjetij, med njimi BTC, Gorenje Trgovina in Slovenske železnice. Kmalu se je začel širiti, leta 2000 je denimo kupil ljubljanskega kabelskega operaterja Meglič Telekom in tudi v naslednjih letih so sledili nakupi konkurenčnih kabelskih operaterjev. Oktobra 2014 je kupil takrat tretjega največjega slovenskega mobilnega operaterja Tušmobil. V okviru dokapitalizacije je konec leta 2000 v družbo kot večinski lastnik vstopil investicijski sklad Emerging Markets Partnership iz ZDA. Leta 2001, ko je Telemach postal vodilni kabelski operater v Sloveniji, je nato prvič posloval z dobičkom. Decembra 2004 je novi lastnik Telemacha postala ameriška družba United Global Com (UGC). Aprila 2013 se je Telemach priključil skupini United Group, ki združuje več telekomunikacijskih družb v t. i. regiji Adria pod okriljem mednarodne investicijske družbe Mid Europa Partners. Danes je Telemach prevladujoči ponudnik na trgu kabelske televizije, kjer obvladuje skoraj 90 odstotkov trga. Na trgu mobilne telefonije, kamor je uradno vstopil junija 2012, ima po podatkih za zadnje lansko četrtletje 25,74-odstotni delež, na trgu fiksne telefonije pa 37,97-odstotnega. Ob koncu leta 2020 je prevzel prvo mesto med slovenskimi ponudniki fiksnega interneta, kjer ima zdaj 32,71-odstotni delež. Akos bo ob prevzemu T-2 dodatno spremljal trg Zakon o elektronskih komunikacijah ob prodaji operaterja ne predvideva soglasja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos), bo pa ta v primeru, da do napovedane prodaje družbe T-2 družbi Telemach Slovenija pride, spremljala razvoj trga in po potrebi prilagodila regulatorne ukrepe, so STA povedali v Akosu. Agencija pojasnjuje, da zakon o elektronskih komunikacijah ob prodaji operaterja ne predvideva njenega soglasja, "bo pa agencija v primeru, da do napovedane prodaje družbe T-2 družbi Telemach Slovenija dejansko pride, aktivno spremljala razvoj trga, predvidoma ponovila analize trgov, na katerih operaterja delujeta, in skladno z izsledki teh po potrebi prilagodila regulatorne ukrepe".

